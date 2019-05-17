1TB RAM'iniz Olsaydı; Neler Değişirdi?
Bir an için bilgisayarınızda tam 1TB RAM'e sahip olduğunuzu hayal edin... Bu kadar RAM ile neler yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü?
Sisteminizdeki RAM kaç GB? Bugünkü üst düzey bazı PC'ler 32GB RAM'e sahipler. PC'lerdeki ortalama RAM miktarı ise 8GB. Bu miktar, eski laptop'larda 2GB veya aşağısına düşebiliyor.
128GB, on yıl önceki sabit diskler için fazlasıyla yeterli bir alandı ancak bugünkü sabit diskler, onlarca TB'ı zorlamaya başladı. Peki RAM'de de aynı hızda bir büyüme görecek miyiz? Bunu bilmiyoruz ancak hayal etmek bile ilginç. İşte 1TB RAM ile yapabilecekleriniz.
1TB RAM nasıl görünüyor?
Yukarıdaki fotoğrafa sosyal medyada rastlamış olabilirsiniz. Burada her biri üç bellek modülüyle donatılmış 16 bellek bankına sahip bir sunucu görüyorsunuz. Her bank üzerine 64GB'lık RAM bulunuyor, bu da toplam 16x64GB = 1.024GB ediyor. Bu görüntü aslında birkaç senelik; bugünlerde 1TB RAM'e daha sık rastlanıyor.
Aşağıda 1TB RAM'li daha modern bir sistemi görebilirsiniz:
Bu sistemlerin maliyetini merak ediyor olabilirsiniz. Bunu söylemek zor çünkü RAM modüllerinin fiyatları oldukça değişken. Ancak, rakamın en azından 10.000 dolara ulaşacağını söyleyebiliriz.
1TB RAM'le neler yapılabilir?
1. Bin sekme açın: Chrome ve diğer web tarayıcılarının sekmeleri bellekte geniş yer kaplıyor. Ancak 1TB RAM ile bunu umursamanıza hiç gerek yok.
2. Binlerce videoyu arabelleğe alın: İnternetten video izlerken videonun indirilen bölümleri, belleğe alınır. Böylece internet bağlantınız teklerse, videonun takılması önlenmiş olur. 1TB RAM ile düzinelerce, hatta yüzlerce YouTube videosunu arabelleğe almanız mümkün.
3. Her oyunu yüklü tutun: PC oyunları, siz oyuna başlamadan önce dokulardan müziklere her tür veriyi RAM'e yüklüyor. Bu işlem biraz yavaş gerçekleşiyor çünkü veriler sabit diskten yükleniyor. Ancak 1TB RAM ile her oyunu çalıştırabilir ve hiçbirini kapatmadan aralarında geçiş yapabilirsiniz. Hatta kapatsanız dahi Windows, önbellek işlevleri sayesinde verileri RAM'de tutmaya devam edecek ve oyunu bir sonraki açışınızda daha hızlı açacaksınız.
4. Birkaç işletim sistemini aynı anda çalıştırın: Sanal makinede işletim sistemi çalıştırırken sizi en çok kısıtlayan şeylerden biri, RAM miktarı. 1TB RAM ile bu, sorun olmaktan çıkıyor. Bu kadar RAM ile sadece birkaç işletim sistemini değil, düzinelerce işletim sistemini yan yana çalıştırabilirsiniz.
5. RAM diske dönüştürün: RAM disk, veri depolamak üzere kullandığınız bir sanal sürücüdür. Windows'ta RAM disk oluşturmak, SoftPerfect RAMDisk'i kurmak kadar kolay. RAM diskler çok ama çok hızlı olduklarından müthişler (SSD'lerden bile birkaç kat hızlılar). Elbette bazı dezavantajları da bulunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın