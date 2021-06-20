2.000 Dolarlık Bu Yatak İlginç Bir Yeteneğe Sahip: İnsanı "İyileştirmek"

Apple ve Microsoft gibi şirketlerin daha sürükleyici bir eğlence olanağı sağlamak için uzamsal ses teknolojisini kullandığını görmüştük. Ancak Opus adında bir şirket, aynı teknolojisi çok daha farklı bir amaç için kullanmayı tercih etmiş: İnsanları iyileştirmek için!
Şirketin ürettiği yeni ürünü SoundBed, "kalbiniz için bir ev jimnastiği" olarak tanımlanıyor. Opus, üzerine uzanan kişinin vücuduna düşük frekanslı titreşimler ileterek kişinin rahatlamasını ve bununla beraber meditasyon imkanı sağlıyor. Kişinin Opus üzerine çıkacağı "yolculuklar" 7 ila 60 dakika arasında olabiliyor ve bunun neticesinde de ruh dinginliğini sağlayabildiği ve bununla birlikte insanları mental olarak iyileştirebildiği iddia ediliyor.
Opus'un web sitesinde yer alan SoundBed için biçilen fiyat ise 1999 dolar. Ancak ön siparişe özel 500 dolar indirim alabilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın