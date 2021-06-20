2.000 Dolarlık Bu Yatak İlginç Bir Yeteneğe Sahip: İnsanı "İyileştirmek"

Bu 2.000 dolarlık yatağın, uzamsal ses ve düşük frekanslı titreşimlerle insanları iyileştirdiği iddia ediliyor.

  • Ercan Uğurlu
2000 Dolarlık Bu Yatak İnsanı "İyileştiriyor"

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2.000 Dolarlık Bu Yatak İlginç Bir Yeteneğe Sahip: İnsanı "İyileştirmek"

 

 