2 Dev GSM Şirketi Vodafone ve Orange Birleşiyor mu?

Dünyanın dev GSM operatörlerinden Vodafone ve Orange, Avrupa'nın en büyük mobil operatörünü yaratmak için birleşme noktasında toplantılar gerçekleştirmiş, ancak gelen haberlere göre bu tartışmalar şimdilik olumsuz olarak sonuçlanmış. Fransız haber kanalı BFM TV'nin haberine göre görüşmeler geçtiğimiz yılın sonunda ve 2021'in başında gerçekleşmiş. Birleşmeni olumlu sonuçlanmamasının sebebi olarak ise, Fransız hükümetinin Orange'ın yüzde 23 oranında hissesine sahip olması olarak gösteriliyor.
Ancak öneri masadan tamamen kalkmış değil. Her 2 şirketin de bir ölçekte bir araya gelebilmesinin şirketler için önemi olduğu gösterilirken, öte yandan Vodafone'un bu tür küçük ölçekli anlaşmalara yatkın olduğu da biliniyor. Şirket, 2016 yılında tüketicilere birleşik hizmetler sunabilen ortak bir girişim oluşturmak için Hollanda'nın Ziggo sabit hat hizmetleriyle mobil ağını birleştirmişti.
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