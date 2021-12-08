Google'da En Çok Arananlar 2021: Google, En Çok Arananları Açıkladı!

Google, her yıl sonunda olduğu gibi, bu yıl da en çok arananlar listesini (Google Year in Search 2021) yayınladı. Google Trendler'in tüm dünya genelinde topladığı Google arama verileriyle ortaya çıkartılan bu listeler, genellikle tahmin edilebilir başlıkları içerse de, bazı sürprizlere de sahne olabiliyor.
Google, tüm arama trendlerini ülkelere göre ayrı olarak sunuyor. Buna ayrıca, bir de küresel arama listeleri ekleniyor.
Hemen aşağıda, Türkiye'de 2021 yılı Google arama trendlerini bulabilirsiniz. Diğer ülkeler ve küresel sonuçlar içinse, buraya tıklamanız yeterli...
Türkiye'de En Çok Yapılan Aramalar - 2021
- EBA giriş
- Squid Game
- AÖL (Açık Öğretim Lisesi)
- Mesut Özil
- Elmalı davası
- MHRS randevu
- Okulun ilk günü
- Sadakatsiz
- Sezai Karakoç
- HES kodu alma
Türkiye'de En Çok Aranan İsimler - 2021
- Mesut Özil
- Ebrar Karakurt
- Mahmut Özer
- Burak Elmas
- İrfan Can Kahveci
- Miralem Pjanic
- Gedson Fernandes
- Nihal Yalçın
- Batuhan Karacakaya
- Zehra Güneş
Türkiye'de En Çok Aranan Dizi ve Filmler - 2021
- Squid Game
- Sadakatsiz
- Aşk Mantık İntikam
- Masumiyet
- Yargı
- Üç kuruş
- Masumlar Apartmanı
- Sen Çal Kapımı
- Son Yaz
- Maraşlı
Türkiye'de En Çok Aranan Kaybettiklerimiz - 2021
- Rasim Öztekin
- Doğan Cüceloğlu
- Sezai Karakoç
- Başak Cengiz
- Oğuz Yılmaz
- Hüner Coşkuner
- Kadir Topbaş
- Ferhan Şensoy
- Kartal Tibet
- Karahan Çantay
Türkiye'de En Çok Aranan "Nasıl?" Soruları - 2021
- HES kodu nasıl alınır
- Aşı randevusu nasıl alınır
- Aşı kartı nasıl alınır
- Tam kapanma nasıl olacak
- Su diyeti nasıl yapılır
- Cuma namazı nasıl kılınır
- Peppa pig nasıl öldü
- İnsülin nasıl yazılır
- Ritüel nasıl yapılır
- Türkiye gruptan nasıl çıkar
Türkiye'de En Çok Aranan Tarifler - 2021
- Güllaç tarifi
- Soğuk baklava tarifi
- Taco tarifi
- Tulumba tatlısı tarifi
- Sufle tarifi tencerede
- Galette tarifi
- Gulaş tarifi
- Çiğ köfte tarifi
- Panna cotta tarifi
- Cizleme tarifi
Türkiye'de En Çok Aranan "Ne Zaman?" Soruları - 2021
- Okullar ne zaman açılacak
- Kabine toplantısı ne zaman
- Yasaklar ne zaman bitiyor
- Tam kapanma ne zaman
- Kafeler ne zaman açılacak
- Bilim kurulu toplantısı ne zaman
- DGS tercihleri ne zaman
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021
- Okullar ne zaman kapanacak
- Türkiye maçı ne zaman
Türkiye'de En Çok Aranan "Kim?" Soruları - 2021
- Survivor kim elendi
- Masterchef kim kazandı
- Şampiyon kim
- Camdaki kız hayri kim
- Galatasaray başkanı kim oldu
- Yeni Milli Eğitim Bakanı Kim
- Boji kim
- Andımızı kim yazdı
- Elektriği kim buldu
- Emniyet Genel Müdürü kim
Türkiye'de En Çok Aranan "Nasıl Geçer?" Soruları - 2021
- Burun akıntısı nasıl geçer
- Grip nasıl geçer
- Öksürük nasıl geçer
- Arpacık nasıl geçer
- Pişik nasıl geçer
- Koltuk altı kararması nasıl geçer
- Sivilce lekeleri nasıl geçer
- Nasır nasıl geçer
- Sivrisinek ısırığı kaşıntısı nasıl geçer
- Kulak tıkanması nasıl geçer
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