2 doz Sinovac aşısı koronavirüse karşı ne kadar etkili? Bakan Koca açıkladı

Koronavirüse karşı 2 doz Sinovac aşısı ne kadar etkili? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından paylaştığı mesajda şu bilgileri verdi: