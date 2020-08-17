2. el cep telefonu ve tablet satışında 'garanti' dönemi başlıyor

2. el cep telefonu ve tablet satışında neler değişiyor? Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığının "yenilenmiş ürünlerin satışına" yönelik düzenlemesiyle ilgili bilgi verdi. Bakan Ruhsar Pekcan'ın verdiği bilgiler şöyle:
- Düzenlemeyle kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasını, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesini, ithalatın azaltılmasını ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle güvenli bir şekilde ikinci el cihaz almalarını sağlamayı amaçlıyoruz.
- Mevcut durumda, özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak, tüketicilerin güvenli şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarını sağlamak istiyoruz.
- Hazırladığımız yönetmelik taslağı, ülkemizde 'yenilenmiş ürün' sisteminin yasal altyapısını oluşturacak. Bu sayede, tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli şekilde hareket edebilecek. Satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında da garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek.
EN AZ 12 AY GARANTİ VERİLMESİ ZORUNLU OLACAK
- Kullanılmış cep telefonu ve tabletler bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından belirli bir standarda göre yenilenebilecek. Sertifikalı ve garantili şekilde tekrar satışa sunulabilecek.
- Bakanlıktan "Yenileme Yetki Belgesi" alarak faaliyette bulunacak yenileme merkezleri, tüketicilerden kullanılmış ürünleri almak ve yenilenmiş ürünleri satmak üzere kendilerine bağlı çalışan "alıcı" ve "satıcı" kanalları oluşturabilecek.
- Yenilenen ürünlerin ambalajında, etiketinde ve reklamlarında 'yenilenmiş ürün' ibaresine yer verilerek satışa sunulması ve ayrıca bu ürünlere en az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak.
Düzenlemenin yakında hayata geçmesi bekleniyor.
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