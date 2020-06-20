20 Haziran sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? Hangi iş yerleri açık?

LGS ve YKS sınavları sırasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bugün sokağa çıkma yasağı saatleri ve kısıtlamadan muaf olan işletmeler belli olmuştu. Peki 20 Haziran sokağa çıkma yasağı kimleri kapsamıyor? İşte sokağa çıkma yasağından muaf olan kişiler ve iş yerleri: