20 TB'lık Diskleri Unutun, 30 TB Diskler Geliyor! Peki Ne Zaman?

Son kullanıcılar çok yüksek kapasiteli disklere pek ihtiyaç duymuyorlar, ancak artan internet etkinliği, dijital cihazlar ve IoT sensörleri tarafından üretilen veri hacmi agresif bir oranda artmaya devam ederken, işletmelerin ve bulut sağlayıcılarının daha büyük miktarda veri paketlemesi gerekiyor. Bunu yapmak için, mevcut modellerden çok daha fazla depolama yoğunluğuna ulaşan büyük sabit sürücülere ihtiyaç duyuluyor. Toshiba, Western Digital ve Seagate'in bu konuda önemli çalışmaları var. Western Digital ve Seagate, 20 TB diskleri duyurmuşken Toshiba'nın ise 18 TB'lık modeli mevcut. Ancak Japon teknoloji devi Toshiba, yaptığı duyuru ile çok yakında 30 TB barajını aşacaklarını söyledi.
Toshiba, önümüzdeki birkaç yıl içinde sabit disk kapasitelerinin inanılmaz boyutlara ulaşacağını açıkladı. Buna göre şirket, 2024 yılına gelindiğine 30 TB'lık sabit disklerini pazara sürecek. Bunun için tescilli kayıt teknolojilerini (FC-MAMR ve MAS-MAMR) ve disk yığınlama tekniklerini kullanacağını açıklayan Toshiba, 2022 mali yılının sonuna kadar mikrodalga destekli anahtarlama MAMR (MAS-MAMR) tabanlı 10 plakalı 26 TB sabit diski ve ardından kabaca 11 plakalı 30 TB modelini piyasaya sürmeyi planlıyor.
Toshiba Mühendislik ve Ürün Pazarlama Başkan Yardımcısı Ragfhu Gururangan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Toshiba, kapasite ve performans gereksinimlerini anlamak için bulut şirketleriyle yakın bir şekilde çalışmaya devam ediyor ve yeni nesil teknolojilerimizi kullanma yeteneği, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın anahtarı olacak" dedi. Buna göre çok yakın bir süre içinde veri merkezleri devasa kapasitelere ulaşabileceklerken, sonrasında bu dev kapasiteli diskler son kullanıcılara da sunulacak.
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