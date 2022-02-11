McDonald's'tan, Metaverse'te Açacağı Restoranlar İçin Marka Başvurusu!

Dev şirketler, Metaverse'te var olmak için sıraya girmiş durumda. Bu şirketlerden sonuncusu da, açacağı restoranlar için yeni marka başvuruları yapanMcDonald's oldu!