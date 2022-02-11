McDonald's'tan, Metaverse'te Açacağı Restoranlar İçin Marka Başvurusu!

Dev şirketler, Metaverse'te var olmak için sıraya girmiş durumda. Bu şirketlerden sonuncusu da, açacağı restoranlar için yeni marka başvuruları yapanMcDonald's oldu!

McDonald's'tan Metaverse lokantası geliyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Popüler Uygulama Truecaller, Daha Fazla Telefona Girmek İçin Düğmeye Bastı!
Zepp Health 2021 Yılı Kullanıcı Sağlığı Durumu Raporunu Yayınladı
JET Füzyon Reaktörü, Füzyon Alanında Dev Bir Adım Daha Attı!
Google'dan, 2 Adımlı Doğrulama Hakkında Çok Konuşulacak Açıklamalar!
Fortnite İçin Bir Kötü Haber Daha: Steam Deck Hayali Suya Düştü!

 

 