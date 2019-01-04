2018 Instagram Kabarcıklarınızı Oluşturun!
2018'de Instagram'da paylaştıklarınız birer "renk kabarcığına" dönüşseydi ne olurdu?
Instagram hesabınız yeterince "beğenme" almıyorsa bunun nedeni, akılları çelecek renkleri uyum içinde kullanmamanız olabilir mi? Yeni web uygulaması Year of Colour, son 12 ayda (veya sizin belirleyeceğiniz bir aralıkta) paylaştığınız fotoğrafları alarak, bir kabarcık diyagramı oluşturuyor.
Denemek için siteyi ziyaret edebilir ve Instagram hesabınızla oturum açabilirsiniz. İstenen erişim izinleri sizin için sorun teşkil etmiyorsa, devam edin ve eposta adresinizi girin. Oluşturulan rapor, eposta adresinize gönderilecek.
Year of Colour, en çok beğenilen fotoğraflarınızın renk tonlarını belirleyerek, bunu temel alan bir diyagram oluşturuyor. Diyagramda görünen bir dairenin büyüklüğü, rengin daha çok kullanıldığını gösteriyor. Amaç, renkleri daha uyum içinde olan bir akış oluşturmanıza yardımcı olmak ve nihayetinde daha çok beğenme almanızı kolaylaştırmak.
Uygulama, daireleri parlaklık, renk doygunluğu, zaman ve popülerlik gibi faktörlere göre yeniden sıralamanıza izin veriyor. Sonuçlardan memnun olduğunuzda diyagramı Instagram'da paylaşabiliyorsunuz (tabi telefon kullanıyorsanız). Başkalarının Instagram hesaplarının diyagramını oluşturmanıza izin verilmiyor. Sanırız gizlilik açısından bu iyi bir tercih.
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