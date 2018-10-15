2018'de 1 Milyar Dolara Yakın Dijital Para Çalındı
Kripto paranın yükselişi ile beraber yayılan kripto para hırsızlığı kritik bir eşiğe ulaştı!
Olgunlaşan kripto para ekonomisi ile birlikte yükselen kripto para hırsızlığı, 2018 yılında sürekli gerçekleşen bir suç konumuna geldi. Bu hırsızlık suçlarının çoğunu dijital para ticaret platformlarına yapılan küçük çaplı ama daha düzenli olarak yapılan saldırılar oluşturuyor.
Bir siber güvenlik firması olan CipherTrace'in raporu, 2018 yılının ilk 9 ayı içerisinde 927 milyon dolar değerinde kripto paranın çalındığını ortaya koyuyor. Bu rakam, 2017 boyunca çalınan dijital para miktarına göre %250 civarında bir yükselme yakalanıldığını gösteriyor.
Geçtiğimiz ay Japonya merkezli dijital para ticaret platformu Zaif hacklenmiş ve 60 milyon dolara yakın değerde Bitcoin kayıplara karışmıştı. Bu, bu yıl olan büyük çaplı saldırılardan sadece bir tanesi.
CipherTrace ise bu hırsızlıkların yaşanmasının ardından elde edilen paranın derhal aklanıldığına dikkat çekiyor. Bu yıl bozdurulan 380.000 Bitcoin'in yaklaşık bugün 2,5 milyar dolar değerinde oluşu, bu iddiayı mantıklı kılıyor.
Söz konusu güvenlik şirketine göre bu aklanılan paraların %97 oranındaki kısmı hırsızlardan zayıf kara para aklama kanunlarına sahip olan ülkelere aktarılıyor ve piyasada bulunan tüm Bitcoin'lerin %5'lik kısmı ise hırsızlar tarafından kimsenin ruhu duymadan bu işleme tabi tutulmuş oluyor.
CipherTrace CEO'su ve APWG.org'da Kripto Para Çalışma Grubu Üyesi olan Dave Jeans, açıklamasında "Bu kapsamlı araştırma gösteriyor ki [dijital para ticareti üzerinde yapılması gereken] düzenlemeler bu tür suçlarla yapılan mücadelede büyük önem taşıyor ve biz kripto para ekosistemine güven katmak için doğru yoldayız." sözlerine yer veriyor.
"Kripto para AML düzenlemelerinin küresel çapta tamamlanması ile birlikte 18 ay içerisinde kripto para aklama fırsatlarının hırsızların önünden çekildiğine şahit olacağız."
Doğan Kürşat Aktaş
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