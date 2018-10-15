2018'de 1 Milyar Dolara Yakın Dijital Para Çalındı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Savaş Makineleri

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Nostalji: 80'ler

Korsanlar

Vahşi Batı

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Dinozorlar