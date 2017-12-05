2018'de En Hesaplı iPad Gelebilir
Apple, 2018 yılı içerisinde, şimdiye kadar gördüğümüz en ucuz iPad modelini tanıtabilir...
Apple, 2017'de nispeten "hesaplı" iPad'ini piyasaya sürdü ve okul ve iş yeri gibi bütçesini dikkatli kullanan satın alıcılar için iPad Pro'lara güzel bir alternatif sundu. 2018'de ise Apple, görünüşe bakılırsa daha da aşağıya inecek. DigiTimes'ın haberine göre 9.7 inç'lik yeni tabletin fiyatı 259 dolar olacak. Şu anki model 329 dolardan başlıyor, yani bu %20'den fazla bir düşüş.
Bu, öğrencilerine iPad dağıtmak isteyen okullar veya çok düşük bir fiyata Apple tablet lüksünden yararlanmak isteyen kullanıcılara cihazı daha çekici hale getirecek. Ama cihazın bu sene zaten aldığı fiyat düşüşünü düşününce, Apple'ın aynı numarayı yine başarıyla uygulayabilip uygulayamayacağı merak konusu.
AppleInsider'ın da yazdığı gibi, Apple'ın iPad'i bu fiyata düşürebilmek için daha düşük kalite parçalar kullanması ve başka fedakarlıklar da yapması gerekebilir.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın