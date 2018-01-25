2018'de Gelecek Olan Telefonlar Ne Söylüyor?
Öok yakında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi telefonlar Galaxy S9 ve LG V30 Alpha, bize 2018 yılının trendinin ne olacağını da söylüyor!
2017, akıllı telefon üreticileri için yeniliklerle dolu bir yıl oldu. Hangi markaya bakarsanız bakın, daha ince ve minimal çerçeveli telefonlar gördünüz. Peki bu yıl piyasadaki yenilikler neler olacak ve gelecekte bizi neler bekliyor? MWC 2018 ile birlikte daha bile ince çerçeveler, ön ve arka çift kamera sistemleri, ekran altı parmak izi okuyucuları ve hatta ekran altı ön kameraların gelmesi bekleniyor.
LG V30 Alpha şaşırtıcı şekilde yenilikleri değil, zaten var olan özelliklerini geliştirmeyi hedefliyor. Donanım olarak büyük değişikliklerle gelecek olan cihazın bir çok yapay zeka gelişimlerine de sahip olacağı söyleniyor. LG ayrıca Goolge Photos'da gördüğümüz akıllı ve içerik farkındalığına sahip bir fotoğraf sistemini de yeni telefonuyla birlikte getirmek istiyor.
Samsung Galaxy S9 hakkındaki bilgiler de çok belirgin değil, ancak Galaxy S8'den çok daha gelişmiş bir kamera, devasa bir RAM ve dahili depolama alanı olacağı söylentileri bulunuyor. Samsung Experience yazılımının da büyük dozda yapay zeka takviyesi alacağı söylentilerinin yanı sıra, tasarımında çok büyük farkılıklar olmasa da çerçevelerin iyice inceleceği söyleniyor.
Bu yıla yetişmese bile ilerleyen yıllarda ise çerçeve ve çentiklerin tamamen ortadan kaybolacağı ve telefonların önünde bulunan her parçanın ekranın arkasına saklanacağı konusunda beklentiler yüksek. Samsung, şimdiden aldığı bir patentle bu teknolojilerin önünü açıyor olabilir.
Kısacası 2018 yılının amiral gemisi telefonlarında tabii ki daha iyi donanım özellikleri göreceğiz ama asıl yıldız, beklendiği gibi yapay zeka olacak. En azından, LG ve Samsung'un beklenen yeni amiral gemileri bize bunu gösteriyor...
Ali Ruhi Öztürk
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