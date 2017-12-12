2018'in iPhone'ları İçin Pil Dopingi Geliyor!
Apple, 2018'in yeni iPhone'larında pil ömrü sorununu çözmek için düğmeye bastı!
Apple, iPhone X ile kullanıcılarının takdirini toplamaya devam ediyor etmesine ancak, diğer akıllı telefonlarla beraber ortak sancısı da yok değil. Pil ömrü halen akıllı telefon piyasasının kamburunu oluşturmaya devam ediyor. Fakat Apple bu konuda eli boş oturmuyor; çareyi ise daha büyük bataryalarda arıyor.
KGI Securities'den tanıdığımız saygın endrüstri analisti Ming-Chi Kuo'nun yayınladığı raporda, 2018'de gelecek iPhone'larda daha büyük bataryaların yer alacağını söylüyor. iPhone X'dan daha geniş bataryaların telefonlarda yer alacağı söyleniyor. Muhtemelen 3.000 mAh kapasitesinde bir batarya bekleyebiliriz.
Bilindiği gibi iPhone X'da da geniş bir batarya kullanan Apple, bu kez 2.716 mAh'lik bir bataryayı seçmişti. Fakat buna karşın pil ömrü performansı noktasında eski iPhone'lara kıyasla önemli ölçüde bir iyileşme tespit edilemedi. Zira artan batarya kapasitesi ile yeni özellikler ve daha geniş ekran kullanımı da geldi. Ancak bataryayı bahsi geçildiği gibi 3.000 mAh kapasitesine çekerse, 2018 iPhone'larında daha iyi pil performansı görebiliriz. Peki, ya sizce? Yorumlarınızı bekliyoruz...
Ercan Uğurlu
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