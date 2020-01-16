2019'da En Çok İzlenen Kore Dizileri

Dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Güney Kore dizileri ülkemizde de son yıllarda oldukça revaçta. Asya kültürü ile dolup taşan bu diziler bilhassa gençler tarafından çok büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Çılgınlık boyutunda takip edilen bu dizilerin en iyilerini sizler için derledik. İşte 2019'un güzel Kore dizileri ;
1) My Absolute Boyfriend (IMDb puanı: 7.0)
Yedi senelik bir ilişkiyi kötü şekilde sonlandıran bir kadının (Minah), kalbinin kapılarını herkese kapattığı dönemde karşısına çıkan kusursuz bir erkeğe aşık olmasını konu alıyor. Kusursuz çünkü Yeo Jin-Go ismindeki bu karakter aslında bir robot. Aşk acısı çeken Minah her ne kadar istemese de bir hafta robotla yaşamak zorunda kalıyor. Zamanla robot karaktere aşık olan Minah'nın eski sevgilisi ona geri dönmek istediğinde gerçeklik ve sanal arasında kalan kadının ilginç hikayesine tanık oluyoruz.
2)Kill It (IMDb puanı:7.9)
12 bölüm çekilen bu mini dizi profesyonel bir katille onu yakalamak zorunda olan bir dedektifin hikayesini konu alıyor. Aksiyon dolu bu macerada profesyonel katil olan Jang Ki-Yong aslında ailesini bulmak için katil olurken onu yakalamak zorunda olan Nana ise eski sevgilisinin intikamını almak için onun peşine düşüyor.
3) Kingdom (IMDb puanı: 8.3)
En sevilenler arasında gösterilen Kingdom korku/gerilim kategorisinde bulunan bir dizi. Hanedanlığını tehlikeli bir salgın hastalıktan kurtarmaya çalışan Prens'in halkını kurtarma çabasını konu alıyor. Dizinin ikinci sezonu merakla bekleniyor.
4) Angel's Last Mission (IMDb puanı: 8.4)
Bir insanla bir meleğin arasındaki aşkı konu alan dizi 32 bölümden oluşuyor. Başrol oyuncusu olan Dan'a bir gün bir görev verilir. Dan bir melektir ve Yeon-Seo adındaki genç kadının gerçek aşkı bulmasını sağlamak onun görevidir. Görevini tamamlayamaması halinde cennete kabul edilmeyip yok olacak olan meleğin macera dolu anlarını izliyoruz.
5) One Spring Night (IMDb puanı: 8.5)
32 bölümden oluşan One Spring Night 2019 yılının en iyi romantik Kore dizilerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hayatında mutluluğu ön planda tutmaya çalışan Lee Jung-In ile bekar bir babanın aşk dolu hikayesini konu alıyor. Beklenmedik şekilde tanışan bu iki başrol oyuncusunun hikayesi olabildiğince sakin, doğal ve samimi bir şekilde işlenmiş.
6) Arthdal Chronicles (IMDb puanı: 7.2)
2019'un en çok izlenen dizilerinden biri de Arthal Chronicles olarak karşımıza çıkıyor. Antik çağ'da Arthdal isimli kurgusal bir mekanda geçen dizi uygarlığın ve milletlerin doğuşunu konu alıyor. Her şey son derece normal giderken Eun Som isimli bebeğin doğması ile olaylar karmaşık bir hal alıyor.
7) Abyss (IMDb puanı: 7.2)
Oldukça enteresan bir konusu olan Abyss 2019'un en çok izlenen Kore dizileri listesinde olmayı hak ediyor. Şöyle ki Go Se-yeon ve Cha Mia bir kaza geçirirler ve hayatlarını kaybederler. Abyss isimli gizemli bir nesne sayesinde başka bedenlerle dünyaya gelirler. İlginç hikaye romantik komedi kategorisinde olduğu kadar fantastik ve gizem unsurlarını da barındırıyor.
8) The Light in Your Eyes (IMDb puanı :8.1)
Romantik, komedi, dram ve fantastik kategorisinde yer alan The Light in Your Eyes, 25 yaşındayken aniden yaşlanan ve 70 yaşına gelen bir kadının öyküsünü konu alır. Hayali spiker olmak isteyen Kim Hye Ja zaman içinde seyahat edebildiğini fark eder. Bir hayli İlginç konuya sahip olan bu dizi de en iyi kore dizileri arasında gösteriliyor.
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