2019'da MP3 Player Satın Alınır mı?

Bir süre önce herkesin birer MP3 oynatıcısı vardı, ancak bugünlerde müzik dinlemek için akıllı telefonları kullanıyoruz. Ancak MP3 çalıcılar, piyasadan tamamen çekilmiş değiller ve hala müzik dinlemek için kullanılabiliyorlar.
Peki ama bugün bir MP3 çalıcı almanın hala bir anlamı var mı?
MP3 Player'ın Kısa Tarihi
MP3 çalıcıların artı ve eksilerine bakmadan önce bu küçük cihazların nasıl ortaya çıktığına bakmak, daha iyi bir kavrayışa sahip olmanızı sağlayabilir. Apple 2001'de iPod'u tanıtmadan önce MP3 çalıcılar mevcut olsa da, bu cihazların yükselişi Apple sayesinde oldu. 21. yüzyılın başlarında çok sayıda şarkıyı yanınızda taşıyabilmek, insanların müzik dinleme şeklini değiştirdi. MP3 player'lar sayesinde CD'lerden, kasetlerden veya plaklardan oluşan müzik koleksiyonunuzu yanınızda taşımanıza gerek kalmıyordu.
Birçok teknoloji gibi MP3 oynatıcıların ömrü kısa oldu. Akıllı telefonların erişilebilir hale gelmesiyle MP3 oynatıcılara neredeyse hiç gerek kalmadı. Elbette akıllı telefonlardan önce çıkan birçok telefon da MP3 çalma yeteneğine sahipti.
MP3 Oynatıcıların Avantajları
Daha taşınabilir: MP3 oynatıcıların küçük boyutları, bu cihazları egzersiz için harika bir seçim haline getiriyor. Cebinizde telefonla koştuysanız, telefonun rahatsız edici olabildiğini biliyorsunuzdur.
Pil ömrü uzun: Telefonu yoğun hayatınız içerisinde kullanırken taşınabilir pillerle, şarj istasyonlarıyla ve otomobilde şarj etmeyle uğraşmanız gerekebiliyor. MP3 oynatıcıların kendi pil ömrü olduğundan, pili genellikle daha uzun dayanıyor.
FM Radyo: Radyo dinlemeyi seviyorsanız, MP3 oynatıcılar tam size göre. Telefonda çevrimiçi radyoları dinleyebilseniz de, FM radyo işlevi sayesinde internet veya WiFi olmadan radyo dinleyebilirsiniz.
MP3 Oynatıcıların Dezavantajları
Hayatınıza bir cihaz daha eklemek: Telefonlar, arkadaşlarınızla yazışmaktan film izlemeye ve müzik dinlemeye birçok işlevi tek bir cihazda birleştiriyor. Telefonunuzun farklı işlevlerini kullanıyorsanız, ayrı bir MP3 player almanızın pek anlamı yok gibi görünüyor.
Akış hizmetleri daha iyi: Kendi müziğinizi internete bağlanmadan dinleyebilmek güzel, ancak Spotify ve Tidal gibi hizmetler, aradığınız müziği kolayca bulmanızı sağlıyor. Kendi müzik kitaplığınızı oluşturuyorsanız, yeni şarkılar için her defasında kitaplığınızı güncellemek zorundasınız. Tabi bu, uğraşmanız gereken ayrıntılardan sadece bir tanesi.
Sonuç
Peki, MP3 oynatıcı almalı mısınız? Kısacası hayır. Müzikleri yerel olarak ayrı bir cihazda çalmanız için özel bir neden yoksa ve akıllı telefon kullanıyorsanız, MP3 oynatıcıya ihtiyacınız yok.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın