2019'da Apple'dan Beklenen Donanımlar
Apple, 2019'da hangi cihazlarıyla karşımıza çıkacak?
Aralık 2017'de piyasaya sürülen iMac Pro'nun ardından Mart'ta öğrencilere yönelik bir iPad tanıtıldı. Sonrasında ise uzun süre hiçbir şey olmadı.
Yeni MacBook'lar için WWDC 2018'i bekliyorduk ancak bu etkinlikte yeni bir cihaz tanıtılmadı. Yeni MacBook'un Haziran'da tanıtılmasıyla yeni ürünler ortaya çıkmaya başladı. Firmanın 2019'da benzer bir tanıtım zamanlaması yapıp yapmayacağını bilmiyoruz ancak görünen o ki Apple, bir milyar dolarlık bir firma olarak dilediği gibi davranabiliyor.
Yeni Mac Pro
Bir süredir beklediğimiz yeni Mac Pro'nun 2019'da geleceğini biliyoruz, ancak tam olarak ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Apple, yeni bilgisayarının modüler ve yükseltilebilir olacağını söylemişti. iMac Pro'ya bakarsak, yeni Mac'in çok güçlü olacağını söyleyebiliriz.
Yeni MacBook'lar
2019 serisi MacBook'lar konusunda ne olacağı çok açık değil. Yeni bir MacBook Pro ile tanışacağımız garantili çünkü firma, profesyonel laptopunu güncellemeyi hiç ihmal etmedi. Ancak firma 2018'de 12 inç'lik MacBook ve MacBook Air'i atladı. Sonuç olarak Apple'ın kendi işlemcisini taşıyan laptoplar henüz çok uzak, bu yüzden laptopların Intel işlemciyle gelmesini bekleyin.
iPhone XI
Her sene yeni bir iPhone'un gelmesi kaçınılmaz. Bu sırada yeni iPhone'un dedikoduları gelmeye başladı bile. 2019'un iPhone'unun daha ince ve daha hafif olacağı, kendi modemini kullanabileceği söyleniyor. Ancak 5G'li bir iPhone beklemeyin çünkü Apple, 5G için biraz beklemek istiyor.
Yeni iPad'ler
iPad Pro laptoplarla yarışırken yenilenen tasarımıyla da büyülüyor. Bir sonraki 'pro olmayan' iPad, aynı ince çerçeveli tasarımı devam ettirirken Face ID işlevini sunabilir. Yeni iPad Mini'nin 2019'da geleceğine dair söylentiler de var.
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