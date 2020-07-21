2020'de Oynayabileceğiniz En İyi 10 Bedava PC Oyunu

Oyunlar, hayatın stresinden uzaklaşmanızı sağlamakta en iyi yardımcılarınızdan bir tanesi. Elbette oyun oynamak için strese ihtiyacınız yok, biraz iyi zaman geçirmek istiyorsanız, tek kuruş ödemeden oynayabileceğiniz, müthiş bedava PC oyunları var.
Ücretsiz PC oyunları, inanması zor olsa da ücretliler kadar eğlenceli olabiliyor. Elbette oyun içi satın almalara dikkat etmenizde fayda var, aksi halde ücretsiz deneyiminiz pahalı bir deneyime dönüşebilir. Aşağıda oynaması ücretsiz Battle Royale oyunlarından Hearthstone gibi kart oyunlarına 2020'de oynayabileceğiniz en iyi 10 PC oyununu seçtik ve sıraladık.
1. Fortnite Battle Royale
Başlangıçta Fortnite'a bir tür eklenti olarak sunulan Battle Royale, kimsenin beklemediği kadar büyüdü. 2020'nin en iyi ücretsiz oyunları arasındaki Fortnite Battle Royale'de 99 kişi, bir haritaya bırakılıyor ve en son hayatta kalan kazanıyor. Bu oyun modu çok başarılı olduğundan geliştirici Epic, yeni modlar ve yeni işlevler sunmakta dikkatli davranıyor.
2. Dota 2
Dota evreni bir WarCraft 3 modundan türemiş olabilir ancak Dota 2'nin kendine ait bir karakteri var ve 2020'nin en iyi oyunlarının arasına girmeyi hak ediyor. Oyunun karmaşık mekaniklerini hemen öğrenmeyi ummayın ancak birkaç arkadaşınızı da oyuna getirmeniz halinde PC tarihinin en büyük çılgınlıklarından birine katılmış olacaksınız.
3. Planetside 2
Bu müthiş FPS oyununun ücretsiz olduğuna inanmakta zorlanabilirsiniz. Oyunda elbette mikro satın almalar var, ancak başlangıç ekipmanınızla da bolca eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.
4. Path of Exile
Path of Exile, zindanlarda dolaştığınız, Diablo 3'ü andıran bir oyun. 2020'deki çoğu ücretsiz oyundan farklı olan Path of Exile'a diğer multiplayer oyunlara kıyasla daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Ancak devasa bir yetenek ağacına ve keşfetmenizi bekleyen gizli mekaniklere sahip oyuna şans verirseniz, kendinizi kaptırabileceğinizi söyleyelim.
5. League of Legends
Müthiş haritalara ve geniş bir karakter yelpazesine sahip oyunda sıkı, şiddet dolu saatler harcayacaksınız. Öğrenmeniz biraz zaman alabilir, ancak bunun ardından heyecan verici bir deneyim sizi bekliyor. Bu arada Dota 2'de olduğu gibi League of Legends'in de birçok üst düzey oyuncunun ilgisini çektiğini söyleyelim.
6. Hearthstone: Heroes of Warcraft
Blizzard'ın neredeyse her oyununda olduğu gibi müthiş zaman geçirmenizi sağlayan bu kart oyunu, can sıkabilen öğrenme aşamasını neredeyse ortadan kaldırıyor. Özellikle World of WarCraft'ı seviyorsanız, basit kurallara sahip, ancak rakibinize göre mücadele konusunda da iyi olan Hearthstone: Heroes of Warcraft, iyi zaman geçirmenizi sağlayacak.
Hearthstone: Heroes of Warcraft
7. Star Wars: The Old Republic
Başta ücretsiz olmayı amaçlamayan Star Wars: The Old Republic, kendisinden önceki çoğu MMORPG gibi 'oynaması ücretsiz' modeline geçti. Star Wars evrenini farklı gözlerden deneyimlemek, örneğin Imperial Agent ve Bounty Hunter'ı yönetmek istiyorsanız, bu oyun tam size göre. Eğer Jedi Knight'ı canlandırmak isterseniz, elbette bunu da yapabilirsiniz.
8. Forza Motorsport 6 Apex
Forza Motorsport 6 Apex, tam bir Forza Motorsport oyununu ilk defa PC'ye getiriyor. Tam bir deneyim sunmasa da, Microsoft'un sevilen yarış oyunu serisinin en iyi ücretsiz oyunu.
9. Dauntless
Dauntless'ta bir insan kolonisini korumak için devasa yaratıkları ortadan kaldırmanız gerekiyor. Kolay anlaşılır bir oynanış sunan Dauntless'ta canavarları öldürerek ekipmanınızı geliştirmek, ana işiniz olacak.
10. World of Tanks
Takım tabanlı bir savaş makinesi oyunu olan World of Tanks'ta oyuncular, oyuna çarpışma sırasında katılabiliyorlar. Yükseltme sistemi araçlarınızı geliştirmenize izin verirken, etrafınızın sürekli sarılı olması, savaş meydanında tek başına kalanların hayatta kalamayacağını size hatırlatıyor. Oyunda üst düzey tanklar birkaç dolara satılırken, bazıları için daha fazla para harcamak gerekebiliyor. Buna rağmen World of Tanks bizce bugünkü en iyi oyunlar arasında.
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