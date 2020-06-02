Mafia II: Definitive Edition İnceleme: Geri Dönüşü A'dan Z'ye İnceledik!

2K, kısa bir süre önce Mafia Trilogy'yi duyurmuş ve bizler de size bunun haberini vermiştik hatırlarsanız. 2K'in Mafia Trilogy hamlesiyle beraber, özellikle oyunun fanları heyecanlanırken, kuşkusuz daha önce bu 3 oyunluk dev seriyi oynama fırsatı bulamayan oyuncular da hareketlendi. Zira Mafia serisi, bu temayı seviyorsanız gerçekten de kaçırmamanız gereken bir seri.
Mafia serisinin ilk oyunu 2003'te piyasaya sürülmüş, bugün inceleyeceğimiz Mafia II ise 2010 yılında oyuncularla buluşmuştu. Serinin son oyunu olan Mafia III de 2016 yılında satışa çıkmıştı. Hatta 2018 yılında da PlayStation Plus sahiplerine ücretsiz olarak verilmişti bu oyun. Yani arada oldukça kısa bir süre var. Serinin son halkası olan Mafia III ile Mafia Trilogy güncellemesinde bulunan Mafia III: Definitive Edition'ın arasında ne gibi farklar var ya da fark var mı, onu da Mafia III: Definitive Edition incelemesinde söyleyeceğiz.
Öte yandan serinin en büyük yeniliği ilk oyun olan Mafia'da olacak deniyor. Zira ilk oyun 2003'te PlayStation 2'ye çıkmıştı. Mafia: Definitive Edition, ilk oyunun Remake'i olarak gelecek ve yeni bölümler de içerecek.
Ancak bugün asıl konumuz elbette Mafia II: Definitive Edition. Şimdi Mafia II: Definitive Edition incelemesine başlayalım.
Hemen söyleyelim Mafia II: Definitive Edition, 2010 yılında piyasaya çıkan Mafia II'nin grafiklerinin iyileştirilmiş bir sürümü. Sony, buna "oyunun Ultra HD ile güncellenmiş hali" diyor. Yani 2 oyun arasında hikaye bazında hiçbir değişiklik yok; ilk oyun ne ise, bu oyun da o.
Peki, oyunun hikayesi neydi?
Mafia II'de asıl oğlan Vito Scaletta. İtalyan asıllı bir göçmen olan Vito Scaletta, ailesiyle beraber büyük umutlarla Amerika'ya yelken açıyor ve Empire Bay'e adım atıyor. Sene 1940. Şehir mafya ve suç şebekelerinden geçilmiyor ve Vito da kıt kanaat geçinen ailesine kol kanat germek için bu hayata ilk adımını o yıllarda atıyor.
Arkadaşı Joe Barbaro ile birbiri ardına yasa dışı işlere girip çıkıyor, ancak bir gün karıştığı bir soygunda yakayı ele veriyor. Tam o sırada patlak veren İkinci Dünya Savaşı ise, Vito'yu demir parmaklıklar yerine, cephede ölümle burun buruna gelmesi için çağırıyor. Cezasının kefaretini, savaşla yüzleşerek ödüyor Vito.
Neyse ki 2 yıl sonra geri dönmeyi başarıyor, fakat artık işler eskisinden daha kötü durumda. Babası ölmüş, ailesi darmadağın. Vito, bildiği dünyaya geri dönüyor ve Mafia II: Definitive Edition başlıyor.
Evet, Mafia II'nin hikayesi bu şekilde. Bu arada Mafia II: Definitive Edition ile beraber, Mafia II için çıkmış ek paketler de geliyor. Böylece eğer sadece ilk oyunu oynayıp ek paketleri edinmediyseniz, Mafia II: Definitive Edition farklı bir tat bırakabilir. Fakat hikaye örgüsü bakımından dediğimiz gibi, bir değişiklik yok.
Değişiklik kısmı, grafiklerde yatıyor. Elbette bu adımda da çok büyük değişiklik beklemeyin. Fakat 4K bir televizyonunuz varsa, elbette aradaki farkı göreceksiniz.
Görsel olarak güzel toparlanan Mafia II: Definitive Edition, 10 yıl öncesinin dünyasını günümüze mümkün mertebe grafik kalitesi anlamında yaklaştırmaya çalışmış. Ancak daha yüksek çözünürlüklü detaylar ile zenginleştirilen oyunda, keşke iş sadece çözünürlük arttırmayla kalmasaymış. Karakter modelleri ve animasyonları üzerinde çalışıldığı görülüyor. Fakat özellikle doku ve kaplamalara baktığınızda, 10 sene öncesine baktığınızı görebiliyorsunuz. Ayrıca optimizasyon sorunları ve çeşitli hatalar da göze çarpıyor. Bunlara fps düşüşü de eklendiğinde canınız bir hayli sıkılabiliyor doğrusu.
Oyunun temasını sevenler, 10 yıl sonra Mafia dünyasına tekrar bulaşmak isteyenler ise bir nebze de olsun görmezden geleceklerdir diye düşünüyoruz. Bu arada 1940 ve 1950 arası müziklerle direksiyon sallamak isteyenler de elbette öyle.
Sonuç
Sonuç olarak Mafia II: Definitive Edition, tıpkı Sony'nin söylediği gibi ilk oyunun Ultra HD ile güncellenmiş hali olarak karşımıza çıkıyor. Bu dünyayı seviyorsanız tercih edebilir veya umutlarınızı Remake sürümü olacak olan Mafia: Definitive Edition'a saklayabilirsiniz.
Puan: 60
KÜNYE
Yayıncı: 2K Games
Geliştirici: Hangar 13
Tür: Aksiyon
Platform: PS4, PC, XONE
Web: store.playstation.com
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