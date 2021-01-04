2020'de Okuma Alışkanlıkları Dijitalleşti

Türk Telekom, e-dergi platformunda 2020'nin en çok okunan yayınlarını paylaştı. Platformun verilerine göre; hobi, bilim ve yemek gibi çeşitli içeriklerin yer aldığı 'özel ilgi' kategorisindeki dergiler, okuyuculardan en çok talep gören yayınlar oldu. Onu sırasıyla teknoloji ile kadın ve moda kategorileri takip etti. e-dergi kullanıcıları en fazla nisan ve mayıs aylarında yayınlara ilgi gösterdi.
Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, "İnternet erişiminin olmadığı yerlerde çevrimdışı okuma imkânı sağlayan e-dergi platformu, okuma alışkanlıklarımızı da dijitalleştiriyor. Onlarca farklı türde yayının bulunduğu e-dergi uygulamasına tüm operatör müşterileri ücretsiz üye olabiliyor" dedi.
e-dergi'de kişisel okuma trendlerine ulaşmak, sosyal medyada paylaşmak mümkün
Modadan ekonomiye, teknolojiden magazine farklı kategorilerdeki çok sayıda dergi ve günlük gazeteye mobil uygulama üzerinden ulaşmayı mümkün kılan e-dergi, yeni özellikleriyle kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunuyor. e-dergi, 'Beni Tanı' özelliği ile kullanıcıların okuduğu yayınları analiz ederek ilgi alanlarını tanıyor, kişiye özel içerik önerileri ve bildirimler sunuyor. Kullanıcılar, 'Ne Okudum' özelliğiyle ise favori kategoriler, dergiler ve gazeteler gibi kişisel 2020 okuma trendlerini ve yıl boyunca toplam kaç yayın okuduklarını görebiliyor. e-dergi kullanıcıları isterlerse okuma alışkanlıklarıyla ilgili trendleri sosyal medyada takipçileriyle paylaşabiliyor.
e-dergi uygulaması favoriye alma özelliğiyle sevilen dergilere kolayca erişim imkânı sağlarken, hızlı içerik indirme deneyimi yaşatıyor. Kullanıcılar, 'Okumaya Devam Et' özelliği ile diledikleri zaman içerikleri kaldıkları yerden okumaya devam edebiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın