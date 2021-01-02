Samsung'dan, Sıra Dışı Bir "Ön Kameraya Gizleme" Patenti

Akıllı telefon markaları, akıllı telefonlarının ekranlarını çerçevesiz hale getirmek için bugüne kadar farklı yöntemler denedi. Ekran alanını maksimize etmek için dikdörtgen şeklinde bir çentikten sonra V veya U şeklinde çentikler geldi. Samsung gibi markalar ise, ekranda minik deliklere de yer verdiler. Çıtayı yukarı taşıyan marka ise ZTE oldu ve "dünyanın ilk ekrana entegre kamerasına" Axon 20 5G modelinde yer verdi. Elbette bu konuda diğer markaların da çalışmaları var ve bunlardan biri de Samsung.
Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'nde ortaya çıkan yeni bir patent örneğine göre Samsung da ön kamerayı gizlemek için bir çözüm üzerinde çalışıyor. Patent örneğine göre şirket yine delikli bir kamera yöntemini deniyor, fakat bu kamera kullanılmadığı durumlarda yerini ekrana bırakıyor. Güney Koreli şirket bunun için ilginç bir çözüme gitmiş ve ekranın altında hareketli bir kamera mekanizması kullanmış.
Buna göre kullanıcı ön kamerayı çalıştırdığında, bu mekanizma hareket edecek ve aşağı doğru kayarak arkada yer alan kamera alanı ortaya çıkacak. Kamera kullanılmadığında ise mekanizmada yer alan minik ekran parçası yine boşluğu dolduracak ve böylece kullanıcıya tam ekran deneyimi sunulacak. Daha kolay anlaşılması için yukarıdaki ve aşağıdaki fotoğrafları inceleyebilirsiniz.
Samsung'un bu patenti 24 Aralık 2020'de yayınlanmış. Ancak tabii ki Güney Koreli teknoloji devinin önümüzdeki akıllı telefonlarda bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacağı şimdilik bilinmiyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın