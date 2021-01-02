Samsung'dan, Sıra Dışı Bir "Ön Kameraya Gizleme" Patenti

Samsung'un aldığı yeni patente göre, gelecekteki Samsung markalı akıllı telefonlarda hareketli bir ekran altı kamera bloğu yer alabilir. Bu sayede, ekrandaki kamera deliğinden de kurtulmamız mümkün olabilir.