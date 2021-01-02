Lenovo, NVIDIA'dan Önce Yeni RTX 30 Serisi Ekran Kartlarını Listeledi

NVIDIA'nın RTX 30 serisi ailesine yapacağı eklemeler yakında gün yüzüne çıkacak. Fakat Lenovo, NVIDIA'dan daha hızlı davranarak yeni ekran kartlarını listelemiş.
VidiaCardz tarafından tespit edilen web sayfasına göre, RTX 3050, RTX 3050 Ti ve RTX 3060 ekran kartları önemli özellikleri ile beraber listelenmiş durumda. Buna göre GeForce RTX 3050, 4 GB GDDR6 bellek içerecekken, bağlantıları arasında DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 ve DVI bulunacak. Buna karşılık RTX 3050 Ti'da 6 GB GDDR6 bellek yer alacak ve 3 adet DisplayPort 1.4a çıkışı ile 1 adet HDMI 2.1 portuna sahip olacak.
Listenin bir diğer üyesi RTX 3060 ise 12 GB GDDR6 bellek kapasitesi ile yeni ailenin en dikkat çeken modeli oluyor. Zira içerdiği RAM kapasitesi bakımından RTX 3070'den daha fazla RAM'e sahip olacak.
NVIDIA, 12 Ocak tarihinde gerçekleştireceği özel bir GeForce etkinliği ile yeni ekran kartlarını gün yüzüne çıkaracak.
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