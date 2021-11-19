2021'in En Çok Kullanılan Şifresi Açıklandı; Yine Değişen Bir Şey Yok!

2021 yılında tüm dünyada en yaygın kullanılan şifre açıklandı. Sonuç şaşırtıcı değil, zira aynı şifre geçtiğimiz yıl da en çok kullanılan şifre olmuştu. Başka bir deyişle, bir yol daha "akıllanmadık."