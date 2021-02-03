2021'de Kullanabileceğiniz En İyi 6 Torrent Yazılımı (İstemcisi)

Dosya indirmek dendiğinde akla gelen ilk kelime, hiç kuşkusuz torrent olacaktır. Büyük dosyaları sorunsuz olarak indirme konusunda torrent protokolünün eline su dökecek rakip neredeyse yok. Merkezi olarak çalışmayan, kesintilerden pek etkilenmeyen torrent ile gigabaytlarca veriyi farklı kaynaklardan indirip, etkili bir biçimde yönetebilirsiniz.
Torrent üzerinden dosya indirebilmek için bir torrent yazılımına, ya da bir torrent istemcisine ihtiyacınız var. Peki ama ortalıkta dolaşan çok sayıda torrent istemcisinden hangisini kullanmalıyız? 2021 yılının en iyi torrent yazılımı hangisi?
Aşağıda, gerçek anlamda işini yapan ve baş ağrıtmayan 6 torrent istemcisini sıraladık. Aradığınız ister tam kontrol, ister sadece en temel işlevler olsun, size uygun torrent istemcisini listemizde bulacaksınız.
1. uTorrent
µTorrent olarak da tanınan uTorrent, 2005'ten bu yana yayında ve Çin'in dışında en çok kullanılan torrent istemcisi olma özelliğine sahip. Bununla birlikte geçen seneler içinde gösterdiği reklamların ve birlikte yüklemeye çalıştığı ek araçların artması, yazılımın eleştirilmesine yol açtı.
uTorrent yine de kullanımı oldukça kolay ve etkili bir torrent istemcisi ve sistem kaynaklarınıza çok fazla yüklenmiyor. Resmi BitTorrent uygulaması olmasa da, yıllardır BitTorrent tarafından geliştiriliyor.
İndirin: uTorrent
2. qBittorrent
Bazı torrent istemcileri her tür işlevi sunarken bazıları basit kalmayı tercih ediyor. qBittorrent ise bunların ortasında bir yerde bulunuyor ve "işlemci ve bellek kullanımını azaltırken çoğu kullanıcının ihtiyacını karşılamayı" hedefliyor. qBittorrent içerisinde bir torrent arama motoru, medya yürütücü, IP filtreleme işlevi ve torrent oluşturma işlevi var. qBittorrent'in uTorrent'e en yakın açık kaynaklı alternatif olduğunu söyleyebiliriz.
İndirin: qBittorrent
3. Vuze
Vuze (eski adıyla Azureus), yeryüzündeki en güçlü BitTorrent istemcisi olduğunu iddia ediyor. Vuze'un iki farklı sürümü var: "Lite sürüm" Vuze Leap ve tam donanımlı Vuze Plus. İki uygulama da torrent indirmeyi, medya yürütmeyi, magnet bağlantılarını desteklerken Vuze Plus, bütünleşik virüs koruması ve medya dosyası ön izleme işlevleri sunuyor.
İndirin: Vuze
4. Deluge
Deluge'un ne kadar güçlü olacağını kendiniz belirliyorsunuz. Eklentilerle genişleyebilen Deluge ile istenmeyen yönlerinden arınmış bir uTorrent'i andıran araç hazırlayabilir, biten indirmeleri dosyaların isimlerine göre belirli bir klasöre taşıyabilir, aktarım hızını ayarlayabilir, hoş görünümlü grafikler oluşturabilir, indirmeleri zamanlayabilir ve toplu olarak yeniden adlandırabilirsiniz.
İndirin: Deluge
5. BitTorrent
uTorrent'in sahibi olan BitTorrent'in neden ayrı bir yazılım geliştirdiğini merak etmiş olabilirsiniz. Ancak iki uygulama, birkaç fark dışında birbiriyle aynı. Fark BitTorrent'in web tabanlı seeding, yorum ekleme gibi özellikleri de destekliyor olması. BitTorrent'in kullanımı oldukça kolay ve özellikle torrent'e yeni başlıyorsanız, işinizi kolaylaştırabilir.
İndirin: BitTorrent
6. BitComet
Eski bir istemci olsa da düzenli olarak güncellenmeye devam eden BitComet, belki de listemizdeki en basit seçenek. Ama bu basitlik, onun torrent oluşturmak veya indirmek için en iyi istemcilerden biri olmasını engellemiyor.
BitComet, modern tüm standartları destekleyen bir istemci. Bu standartlar arasında Magnet Link, HTTP Seeding gibi seçenekler de bulunuyor. Ayrıca istemci, henüz tamamlanmamış olan indirmeler için bir ön izleme seçeneği de sunuyor.
İndirin: BitComet
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