2021'de Kullanabileceğiniz En İyi 6 Torrent Yazılımı (İstemcisi)

İnternette bulabileceğiniz sayısız torrent yazılımı (ya da torrent istemcisi) var. Peki ama bunlardan hangileri işini iyi yapıyor? İşte 2021'in en iyi 6 torrent istemcisi...