Windows'ta Sabit Disk Neden C İle İfade Ediliyor? Açıklıyoruz...

Windows'un ilk günlerinden beri, sabit diskin neden C harfi ile işaretlendiğini hiç merak ettiniz mi? Microsoft'un bu "harf sevdası" nereden geliyor; A veya B dururken neden C? Bu soruların cevabı, içeride sizi bekliyor...