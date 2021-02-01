Windows'ta Sabit Disk Neden C İle İfade Ediliyor? Açıklıyoruz...

Neredeyse kişisel bilgisayarların sabit disk sürücüleri kullanmaya başlamalarından beri, popüler işletim sistemleri (MS-DOS ya da Windows gibi), sistemdeki ilk sabit disk için "C" harfini kullanıyor. Peki ama bu geleneğin nasıl başladığını hiç merak ettiniz mi?
Farklı depolama cihazlarını basit harfler ile işaretleme fikri, genellikle IBM'in 1960'larda geliştirdiği sanal makine işletim sistemlerine atfedilir. Bu yöntem, CP-40 ve CP/CMS sistemleri ile başlayarak, daha sonradan Digital Research tarafından üretilen CP/M işletim sistemleri tarafından kopyalandı. Harfler, başlangıçta genel olarak mantıksal sürücülere atanıyordu ancak daha sonraları fiziksel depolama cihazlarını belirtmeye başladı.
IBM'in CP/M Aşkı
80'li yıllarda IBM, popüler olarak gördüğü CP/M işletim sistemini IBM Personal Computer'da kullanmak istemişti. Ancak IBM ve Digital Research arasındaki görüşmeler, günümüzde halen kesin olmayan sebeplerden dolayı tamamlanamadı. Söylentilere göre sorun, CP/M'in mimarı Gary Kildall'ın eşi olan Dorothy Kildall'ın, görüşmelerin başında "gizli kalma" anlaşmasını imzalamaması ile başladı. İddialar, Dorothy Kildall'ın böyle bir belgeyi imzalamadan önce eşi ile görüşmesi gerektiğini söylediğini ve eşinin o sıralarda şehir dışında olduğunu söylüyor. Bu durumun garip olmasının sebebi ise, Gary'nin bu tarz anlaşmaları normalde Dorothy'ye bırakıyor olması idi.
İmzanın atılmasının bir türlü gerçekleşmemesi, IBM temsilcileri tarafından pek hoş karşılanmadı. Ancak bu tarz olayların iş dünyası için normal sayılabilecek bir durum olduğu düşünülürse, bugün geri bakıldığında olayın bu kadar büyümüş olması oldukça ilginç gözüküyor. Olaya dahil olmuş olan kişilerin uyuşmayan açıklamalarının da pek yardımcı olmadığı söylenebilir.
Daha sonra neler olduğu da pek açık değil. Gary Kildall'ın daha sonradan söyledikleri, iş seyahatinden dönmesinin ardından eşi ile çıktıkları tatil uçuşları sırasında IBM temsilcisi Jack Sams ile anlaştıkları yönünde. Kildall'ın iddiasına göre IBM, imzaladıkları bu anlaşmaya uymadı.
Önce MS-DOS, Sonra Windows...
Durum ne olursa olsun IBM, bu olayın ardından CP/M işletim sisteminden vazgeçerek Microsoft ile anlaşmayı tercih etti. Bunun üzerine de Microsoft, 86-DOS adına sahip bir CP/M klonunun lisansını satın aldı. Daha sonra da 86-DOS işletim sistemi IBM'in yeni PC'si için düzenledi ve bazı belirgin değişikler gerçekleştirerek MS-DOS olarak markalandı. Ancak IBM tarafından PC DOS adıyla kullanıldı.
CP/M klonu üzerine kurulduğu düşünülürse, MS-DOS'un disk sürücüsü harflendirme şemasının da CP/M'den alınması gayet normaldi. CP/M sisteminin çoğu öğesinin kopyalanması sayesinde, CP/M üzerinde çalışabilen popüler yazılım paketlerinin MS-DOS'a göreceli olarak kolaylıkla taşınması ve yeni IBM PC'lerde kullanılması oldukça rahat oldu. Tabii ki bu arada, depolama birimlerine sıralı harflerin atanması da MS-DOS'a olduğu gibi geçti.
Neden A ya da B Değil; Neden C?
Bütün bunlar da bizi, Windows'un sürücü harflendirme şemasına getiriyor. HDD'lerin 1950'lerden beri kullanılmalarına rağmen, ilk PC'lerde genellikle büyük çaplı depolama cihazları bulunmamaktaydı. Bunun yerine, genellikle bir "floppy" disket okuyucusu bulunuyordu. 5 ¼" floppy diskler gibi depolama aygıtlarını okuyan bu disk okuyucular, MS-DOS sisteminde ilk olarak "A" ile adlandırıldılar. Bazı sistemler bu şekilde iki disket sürücüsü bulundurmaktaydı ve bu da "B" harfinin kullanılmasını gerektiriyordu.
1980'lerin sonlarında çoğu PC'de sabit disklerin standart hale gelmesi ile beraber, ilk iki harfin de floppy diskler için kullanılmasından dolayı, mantıklı olarak üçüncü depolama birimi "C" olarak adlandırıldı. Her ne kadar şu anda bu sürücüler bilgisayarın ana depolama aracı ve işletim sisteminin yüklendiği yer de olsalar, bu harf hiç değişmedi.
Günümüzde floppy disket sürücüleri çok az sayıda sistemde bulunsalar da, bu adlandırma şeması halen kullanılmakta ve "A" ve "B" harfleri floppy sürücüleri için halen saklanmakta.
Yine de artık, sürücü harflerini değiştirebiliyoruz veya sisteme daha fazla cihaz bağlandıkça harfler kayabiliyor. Ancak halen "C" dendiğinde herkesin aklına sisteme bağlı olan ilk sabit disk geliyor ve bu harf, diğer harfler kaysa bile, kolay kolay değişmiyor.
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