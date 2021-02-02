En İyi Web Tarayıcıları 2021: Hangi Tarayıcı Daha İyi?

Web tarayıcılar arasında yaşanan büyük rekabet, sürekli olarak yeni özelliklerin kullanıcı ile buluşmasına neden oluyor. Günün sonunda PC'nizde kullandığımız web tarayıcısının internet deneyimimiz üzerindeki etkisi çok büyük ve ne kadar fazla özellik sunan ya da ne kadar stabil çalışan bir tarayıcı kullanıyorsak, internette o kadar rahat ediyoruz.
Web tarayıcılarında en çok öne çıkan iki özellik, tabii ki hız ve gizlilik. Bunun yanında bazı web tarayıcıları, daha çok sistem kaynağı tüketirken bazıları, daha hafif olabiliyor. Örneğin kullanım oranı açısından açık ara önde olması, Chrome'u PC için en iyi tarayıcı yapmıyor. Zira Chrome, sistem kaynaklarını tüketme açısından çok da başarılı sayılmaz.
Elbette web tarayıcı dendiğinde çok sayıda farklı alternatifiniz var. Ama bunların çok azı, iyi bir deneyim sunabiliyor. Biz de bu yazımızda, 2021 yılında PC'nizde kullanabileceğiniz en iyi 6 web tarayıcısını listeliyoruz...
1. Opera
Daha giriş ekranında reklam engelleyiciyi açmanıza izin veren Opera, dahili VPN, dijital paralar için kripto cüzdan, koyu mod gibi özelliklerle geliyor. Üstelik tüm bunlar için eklentiye de ihtiyaç duymuyor. Hız açısından oldukça başarılı. Chromium tabanlı bir tarayıcı olan Opera, Flow ile telefonunuza içerik paylaşmayı kolaylaştırıyor.
2. Microsoft Edge
Chromium motoruyla yeniden canlanan Edge, Windows'un varsayılan web tarayıcısı. Eskisine oranla hissedilir derecede daha hızlı çalışan Edge, Chromecast cihazlarına yayın yapabiliyor, sitelerdeki metinleri okuyabiliyor ve Opera stili giriş sayfası sunuyor. Tarayıcı içerisine ekleyebileceğiniz parola yöneticileri ve reklam engelleyiciler de bulunuyor. Birçok kişiselleştirme ve gizlilik işlevi sunan Edge ile web sitelerini tarayıcıyı açmadan, bir uygulama gibi çalıştırabiliyorsunuz.
Chrome'a çok benzeyen Edge'in Chrome'dan fazlasını sunduğu ve bazen daha hızlı olduğu söylenebilir.
3. Google Chrome
Microsoft'un kendi web tarayıcısında Chromium motorunu kullanması, Google Chrome için gurur verici olsa gerek. Bununla birlikte Chrome'un Edge'in gerisinde kaldığı önemli bir alan var: Bellek kullanımı. Tarayıcı, yüksek RAM kullanımı nedeniyle bazı sistemlerde yavaşlamaya neden olabiliyor.
Bunu bir kenara bırakırsak Chrome, geniş eklenti yelpazesi, çapraz platform desteği, eşitleme işlevi, başarılı otomatik doldurma özelliği ve web geliştiricilerine yönelik güçlü araçlarıyla harika bir web tarayıcısı.
4. Mozilla Firefox
Uzun süredir en önemli web tarayıcılarının arasında bulunan Firefox, doğruyu söylemek gerekirse, ilk zamanlarındaki rüzgarı biraz kaybetmiş durumda. Ama bu Firefox'un kötü bir tarayıcı olduğu anlamına gelmiyor. Tarayıcı, kişiselleştirme yetenekleriyle ve izleyici engelleme işlevleriyle öne çıkıyor. Performans olarak da uzun bir yol kat eden Firefox, alt seviye donanımda bile akıcı bir biçimde çalışıyor.
5. Vivaldi
Eski Opera çalışanlarının bir ürünü olan Vivaldi, öncelikli olarak kişiselleştirmeye odaklanıyor. Vivaldi'nin kullanıcı arayüzünden gezintiye birçok yanını değiştirebiliyorsunuz. Tarayıcı Chromium tabanlı olduğundan, Chrome eklentilerini çalıştırabiliyor ancak görünümü, diğer Chromium tabanlı tarayıcılardan farklı. Siteleri yan çubuğa sabitleyebiliyor, araç çubuklarını dilediğiniz yere yerleştirebiliyor, sayfaların yazı tiplerini ve renklerini ayarlayabiliyor, not panelini kullanabiliyor, arama motorlarına takma isim verebiliyor ve sekmelerin çalışma şeklini değiştirebiliyorsunuz.
6. Brave
Vivaldi ile birlikte tarayıcı dünyasının gizli kahramanları arasında sayabileceğimiz Brave, Mozilla'nın kurucu ortaklarından Brendan Eich önderliğinde geliştiriliyor. Reklam engelleme ve takipçi engelleme gibi özellikleri kusursuz çalışıyor. Dahası, sistem kaynakları açısından da oldukça başarılı.
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