2021 Oscar Ödül Töreni Ertelenecek mi?

28 Şubat 2021'de yapılması planlanan Oscar Ödülleri töreninin Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmesi bekleniyor. Oscar yetkilileri, 28 Şubat'ta gerçekleşecek töreni mayıs sonlarında veya haziran başında yapmayı tartışıyor.
Film ve sinemalarda yaşanan durgunluk, Oscar programını da etkiledi. Birçok film yalnızca çevrimiçi yayınlandı.
Oscar İçin Tarihler Değişebilir
Koronavirüs pandemisinden önce filmlerin Oscar adaylığına uygun olması için 31 Aralık'tan bir hafta önce sinemalarda gösterime girmiş olması gerekiyordu. Ayrıca bu tarihin filmlerin gösterime girmesi için seçilme nedeni, Ocak ayında oy kullanan eleştirmenlerin ve Akademi üyelerinin zihninde taze kalmasını sağlamak.
Bu erteleme, Oscar'a uygunluk için belirlenen son tarihin de değişeceği anlamına geliyor.
Oscar Töreni Daha Önce İki Kez Ertelenmişti
2021'de gerçekleştirilmesi planlanan törenin ertelenmesi, 93 yıllık Oscar tarihinde 3. erteleme olacak. Tören, 1938'de Los Angeles'ta meydana gelen sel felaketi sonrası ve 1968 yılında Martin Luther King Jr suikastinden sonra birer hafta ertelenmişti.
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