Oscar Ödülleri, Koronavirüs Salgını ile Beraber, Kapılarını Netflix'e Açtı

Görünene göre Academy of Motion Picture Arts and Sciences, geçici de olsa, Netflix gibi film akış hizmetlerine karşı tutumunu gevşetiyor. Yönetici kurulu, sadece dijital ortamda yayınlanan filmlerin de, Oscar ödülleri için aday gösterilmesini - sadece bu yıl için - onayladı. Bu kararın sebebinin açık olduğu söylenebilir. COVID-19 salgınının Los Angeles ve dünyanın geri kalanında sinemaların kapanmasına sebep olmasıyla beraber, Akademi'nin aday olmadan önce sinemalarda bir hafta gösterilme zorunluluğunda ısrar etmesi pek mantıklı olmayacaktı.
Ancak bu kararın genel fikri değiştirmesini beklemeyin. Akademi liderleri Dawn Hudson ve David Rubin, filmleri "bir sinemada izlemekten daha iyi bir yol olmadığını" bir kez daha belirttiler ve bu kararın "belirsizlik döneminde üyeler ve meslektaşları desteklemek için" alındığını söylediler. Sinemaların tekrar açılması güvenli olduğunda, düzenin eskiye dönmesi bekleniyor.
Sinemaların kapanması, pek çok stüdyonun filmleri online olarak sunmalarını veya aylarca ertelemelerini zorunlu kıldı. Eğer Akademi eski kurallarında ısrar etmeye devam etseydi, sinemada yeterince gösterilememiş ancak yılın ilerleyen dönemlerine de ertelenmeleri pek mümkün olmayan pek çok büyük yayının katılım hakkını da reddetmiş olacaktı. Ayrıca yılın geri kalanının da belirsizliğini koruması bu kararın alınmasına katkıda bulundu.
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