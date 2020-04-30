Oscar Ödülleri, Koronavirüs Salgını ile Beraber, Kapılarını Netflix'e Açtı

Netflix ve Amazon gibi dev akış hizmetlerinin sadece platformları üzerinde yayınladığı filmler, bugüne de Oscar ödüllerinde hep görmezden gelindi. Ama Koronavirüs salgınının da yardımıyla, ilk kez "listeye giriyorlar."