Oscar Ödülleri, Koronavirüs Salgını ile Beraber, Kapılarını Netflix'e Açtı

Netflix ve Amazon gibi dev akış hizmetlerinin sadece platformları üzerinde yayınladığı filmler, bugüne de Oscar ödüllerinde hep görmezden gelindi. Ama Koronavirüs salgınının da yardımıyla, ilk kez "listeye giriyorlar."

  • Levent Öztürk
Oscar ödüllerinde Netflix ve Amazon sürprizi

Görünene göre Academy of Motion Picture Arts and Sciences, geçici de olsa, Netflix gibi film akış hizmetlerine karşı tutumunu gevşetiyor. Yönetici kurulu, sadece dijital ortamda yayınlanan filmlerin de, Oscar ödülleri için aday gösterilmesini - sadece bu yıl için - onayladı. Bu kararın sebebinin açık olduğu söylenebilir. COVID-19 salgınının Los Angeles ve dünyanın geri kalanında sinemaların kapanmasına sebep olmasıyla beraber, Akademi'nin aday olmadan önce sinemalarda bir hafta gösterilme zorunluluğunda ısrar etmesi pek mantıklı olmayacaktı.

Ancak bu kararın genel fikri değiştirmesini beklemeyin. Akademi liderleri Dawn Hudson ve David Rubin, filmleri "bir sinemada izlemekten daha iyi bir yol olmadığını" bir kez daha belirttiler ve bu kararın "belirsizlik döneminde üyeler ve meslektaşları desteklemek için" alındığını söylediler. Sinemaların tekrar açılması güvenli olduğunda, düzenin eskiye dönmesi bekleniyor.

Sinemaların kapanması, pek çok stüdyonun filmleri online olarak sunmalarını veya aylarca ertelemelerini zorunlu kıldı. Eğer Akademi eski kurallarında ısrar etmeye devam etseydi, sinemada yeterince gösterilememiş ancak yılın ilerleyen dönemlerine de ertelenmeleri pek mümkün olmayan pek çok büyük yayının katılım hakkını da reddetmiş olacaktı. Ayrıca yılın geri kalanının da belirsizliğini koruması bu kararın alınmasına katkıda bulundu.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Annemize teknoloji öğretelim!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
YÖK'ten öğrencilere 6 GB internet! YÖK 6 GB ücretsiz internet nasıl alınacak?
La Casa De Papel 5. sezon için yeni gelişme var mı? La Casa De Papel 5. sezon ne zaman?
28 Nisan 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda akıllı bileklik, TV ve cep telefonu fırsatı
1 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda Meizu cep telefonu ve Dijitsu TV fırsatı
Günün En çok Okunanları
İşte İstanbul semt semt koronavirüs (Corona Virüs) yoğunluk haritası
LG'nin Beklenen Yeni Amiral Gemisi Cebi Velvet'in Özellikleri Ortaya Çıktı
Windows 10 Açığı, Şaşırtıcı Bir Biçimde Chrome'u Vurdu
En Yüksek Bilgi İşlem Gücüne Sahip 14 İnçlik Yeni Tablet Tanıtıldı
Hürriyet Emlak'tan tüm emlak ofislerine 10 milyon TL' den fazla destek

 

 