2021 Yılında Sevgililer Günü Alışveriş Tercihleri Neler?

Yılın en romantik günü geldi çattı! İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde içimizde bir tutam sevgi hissetmek ve sevdiklerimizin duygularını tazeleyip onları mutlu etmek hepimizin önceliği haline geldi. Dünyanın her yerinden çiftlerin birbirlerine alacakları hediyelerle sevdiklerine kendilerini özel hissettirmek için Sevgililer Günü'nü büyük bir heyecanla bekledikleri bir gerçek. Aklımıza ise şu sorular geliyor; tüketicilerin bu yıl Sevgililer Günü'ne yönelik tercihleri ve yaklaşımları neler olacak? Alışveriş alışkanlıklarında geçen yıla göre herhangi bir değişiklik olacak mı? Mobil reklamların alışveriş tercihleri üzerinde ne kadar büyük bir etkisi var?
AdColony'nin düzenlediği, 16-75 yaş aralığındaki katılımcıları içeren, EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) ve LATAM (Latin Amerika) bölgelerinde ise spesifik olarak 16-34 yaş aralığındaki katılımcıların çoğunluk gösterdiği araştırmada, tüketicilerin alışveriş tercihlerini ve Sevgililer Günü'ne yönelik yaklaşımları daha yakından gözlemlenebiliyor.
Özellikle pandeminin başından itibaren belki de en büyük vazgeçilmezimiz haline gelen online alışveriş de Sevgililer Günü'nde hediye almak için ilk önceliğimiz oluyor. EMEA bölgesinde ankete katılanların %74'ü bu yıl Sevgililer Günü'nde online alışveriş yapmayı planladıklarını ve %44'ü eve teslimat seçeneği ile online sipariş vermeyi tercih edeceğini belirtiyor.
EMEA bölgesindeki katılımcıların %58'i ise COVID-19'un bu özel günde partnerine hediye alma planlarında herhangi bir değişiklik yaratmadığını belirtiyor. Akıllı telefonların inkar edilemez gücü ise her geçen gün daha da ön plana çıkıyor. Ankete katılanların %65'i Sevgililer Günü alışverişi için akıllı telefonlarını kullanacaklarını söylerken, %51'i ise Sevgililer Günü için alışveriş yaparken akıllı telefonlarını yanlarında bulundurmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurguluyor. Özellikle en büyük sosyalleşme aracımız haline gelen mobil oyunlarda karşımıza çıkan reklamların çevrimiçi mağazalara dönüşmeye başladığını inkar edemeyiz. Katılımcıların %72'si karşılarına çıkan mobil reklamların Sevgililer Günü alışverişlerini pozitif yönde etkilediğini dile getirirken, %66'sı uygulama içi alışveriş yapmayı tercih ettiğini belirtiyor.
Ankete katılanların %88'i sevdiklerine, mobil cihazlarında doğrudan bir reklam üzerinden hediye satın alırken, katılımcıların %36'sı bir reklamı çevrimiçi veya çevrimdışı olarak gördükten sonra birkaç gün içerisinde bir ürünü satın aldığını belirtiyor.
Latam (Latin Amerika) özelinde sonuçlara baktığımızda ise online alışverişin popülerliği ile bir kez daha karşılaşıyoruz. LATAM bölgesinde ankete katılanların %72'si bu yıl Sevgililer Günü'nde alışverişlerini online yapmayı planladıklarını belirtiyor.
Katılımcıların %58'i COVID-19 pandemisinin, Sevgililer Günü için hediye alma planlarını değiştirmediğini dile getirirken sevginin sınır tanımadığını da gözler önüne seriyor. Katılımcıların %69'u mobil reklamların Sevgililer Günü'nde alışveriş yapma isteklerini arttırdığını vurgularken, %65'i uygulama içinden alışveriş yapmayı tercih edeceğini belirtiyor.
Tüketicilerin %85'i ise daha önce mobil cihazlarında doğrudan bir reklam üzerinden bir hediye satın aldığını söylerken, %75'inin ise karşılarına çıkan mobil reklamı gördükten birkaç gün içerisinde ürünü aldıklarını belirtmesi; mobil reklamların tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları ve tercihleri üzerindeki etkisini bir kez daha kanıtlıyor.
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