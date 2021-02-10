2022 Suzuki Hayabusa Tanıtıldı: İşte Yeni Hayabusa, Özellikleri ve Fiyatı

Suzuki Hayabusa, motosikletlerle ilgilenmeyen kişilerin bile muhtemelen adını duyduğu bir model. Muazzam hızı ve gücü ile ünlü olan motosiklet, insanların turbocharger ve nitro-oksit gibi eklemeler yapmaları ile daha da dikkat çekici bir hale geliyor.
Bu motosiklet uzun bir süredir göreceli olarak değişiklik geçirmeden varlığını sürdürüyordu ve bir zamanlar neredeyse inanılmaz olan performansı, yeni nesil motosikletler ile beraber artık daha normal gözükmeye başladı. Belki de bu yüzden Suzuki'nin mühendisleri, yapılan bir duyuru ile yeni, üçüncü nesil Hayabusa'yı tanıttı.
Yeni motosiklet eski Hayabusa'lara oldukça benziyor. Kabarık ve cüsseli yapısıyla pek sevimli gözüktüğü söylenemeyecek olsa da, bu şeklin geçerli bir sebebi bulunuyor: Düşük sürtünme. 2022 Hayabusa, elektronik olarak sınırlandırılmış bir şekilde saatte 300 kilometre hızına kadar çıkabiliyor ve bu sırada aşırı katı olan Euro5 emisyon ve ses yönergelerine uyuyor. Ayrıca oldukça da kolay bir sürüş sağlıyor.
1,3 litrelik motoru yenilenmiş olsa da motosikletin gücü bir miktar düşmüş durumda. Tork yükselmiş olsa da Suzuki'nin Akıllı Sürüş Sistemi (SIRS) sayesinde güvenlik de arttırılmış. SIRS, eğilmeye hassas kilitlenmeyen fren sistemi, ön kalkış kontrolü, çekiş kontrolü ve sürüş modlarını içeriyor. Standart olarak hızlı vites ve KYB yarı-elektronik süspansiyon yer alıyor.
Yeni Hayabusa'nın 2021 yılının sonlarına doğru satıcılara ulaşması ve başlangıç fiyatının (ABD'de) 18.599 dolar olması bekleniyor...
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