2022 Suzuki Hayabusa Tanıtıldı: İşte Yeni Hayabusa, Özellikleri ve Fiyatı

Motosiklet tutkunları için efsane bir model olan Suzuki Hayabusa, yenilenen hali ile tanıtıldı. İşte yeni Hayabusa, sunduğu özellikler ve fiyatı...