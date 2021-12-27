2021'de En Çok Dinlenen Kitaplar Belli Oldu

2021 yılının en çok dinlenen kitapları belli oldu. Yerli sesli kitap dinleme platformu Dinlebi verilerine göre bu yıl çok dinlenen kitap, Antoine de Saint-Exupéry imzalı 'Küçük Prens' oldu. Onu sırasıyla Gülseren Budayıcıoğlu imzalı 'Camdaki Kız' ve 'Madalyonun İçi' takip etti.