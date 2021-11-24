Dinlebi 6,5 Milyon TL'lik Yatırım Anlaşmasına İmza Attı

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi 6,5 milyon TL'lik yatırım anlaşmasına imza attı.

Dinlebi 6,5 Milyon TL'lik Anlaşmasına İmza Attı

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Tarantino Sıraladı: En Sevdiği 20 Grindhouse Filmi
Getir'den Yurt Dışında İkinci Satın Alma
Cyberpunk 2077'den, Xbox Game Pass Sahiplerini Üzecek Haber!
Süper Hızlı, Wi-Fi 6'nın Hızını 2.4 Kata Çıkartacak Wi-Fi 7 Geliyor!
Erkekler ve Kadınların Ölüm Sayıları Arasındaki Fark Giderek Büyüyor!

 

 