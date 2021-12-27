2021'in En Çok Oynanan Oyunları Açıklandı

Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore'da, 2021 yılının en popüler oyunları listesi açıklandı. Zirvede Resident Evil Village yer alırken, onu eFootball PES 2021 ve God of War PC versiyonu takip etti.

2021'in En Çok Oynanan Oyunları Açıklandı

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