Apple, Yeni Mac Pro'larında Intel İşlemci Seçeneği de Sunacak

Apple, birkaç aydır ürün serisindeki Intel işlemcileri yavaş yavaş kendi M1 işlemcileriyle değiştiriyor ancak MacRumors tarafından paylaşılan raporlara göre bu geçiş kısa zamanda tamamlanmayacak.
Mac Pro masaüstü bilgisayarın 2 yeni modelinin geliştirilmekte olduğu ve bunlardan en az birinin yeni Intel işlemcileri içermesi bekleniyor. Ayrıca, bu yeni Mac Pro bilgisayarlardan birinin tamamen yeniden tasarlanacağı, diğerinin ise, mevcut kasayı bazı güncellenmiş bileşenlerle sunacağı söyleniyor. Güncellenmiş bileşenlere sahip modelin Intel işlemci ile gelmesi beklenirken, diğer Mac Pro ise muhtemelen M1 Pro / Max işlemci ya da halef model ile gelecek.
Apple'ın Mac Pro için Intel işlemcilere bir süre daha bağlı kalmasının bazı avantajları var. Örneğin, Intel işlemcilerle kullanılmak üzere oluşturulmuş uygulamaları yerel olarak çalıştırmayı tercih edenlerin tercihi Intel işlemcili Mac Pro olacaktır. Her ne kadar Rosetta 2 gibi Intel ve Apple işlemciler arasında geçiş yapmak için tasarlanmış bir emülatör olsa da herkes bununla uğraşmak istemiyor. O nedenle Apple, hem Intel'i tercih kullanıcıları hem de kendi tabanını mutlu etmek için bir süre daha Intel ile iş birliği yapmaya devam edecek gibi görünüyor.
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