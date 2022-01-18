2022'de Kurumsal Ağ Projeleri Artacak

Ağ teknolojilerine yön veren marka olan TP-Link®, 2022 yılında trend olacak ağ teknolojileri ve pazar tahminlerini açıkladı. 2022 yılında ağ alanında WiFi 6 ve Mesh ağ teknolojilerinin öne çıkacağını açıklayan TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, ayrıca turizm sektörü başta olmak üzere kurumsal ağ projelerinde ciddi artış beklediklerini söylüyor.
2022 yılında yeni ağ yatırımı yapacakların WiFi 6 teknolojisine ilgisinin artacağını belirten Dinçer, "Geçtiğimiz günlerde danışmalık şirketi Deloitte, 2022'de dünya genelinde WiFi 6 teknolojili cihazların satışının 2.5 milyar adedi geçeceğini öngördüklerini açıkladı. WiFi 6 teknolojili ürünlerin kullanımı Türkiye'de de artıyor" diyor. Hem bireysel hem kurumsal ağ çözümlerinde WiFi 6 teknolojili model sayısının arttığını bildiren Dinçer, kurumsal projelerde WiFi 6 teknolojisine talebin daha hızlı büyüyeceğini tahmin ettiklerini belirtiyor. TP-Link'in WiFi 6 teknolojisine ağırlık verdiğini ve sürekli yeni ürün geliştirdiğini ifade eden Dinçer, bu yıl içinde WiFi 6E teknolojili modellerin de sayıca artacağını söylüyor. Bunların sonucunda 2022 yılında TP-Link'in WiFi ürün satışlarında WiFi 6 teknolojili ürünlerin yüzde 50'lik bir paya ulaşması bekleniyor.
Son yıllarda öne çıkan ve talebi artan Mesh ağ teknolojisinin, bu yıl da yükselişini sürdüreceğini açıklayan Dinçer, "Mesh teknolojisine en fazla yatırım yapan ağ markasıyız. Hem bireysel hem de kurumsal çözümlerde en geniş ürün ailesine sahibiz ve sürekli yeni modeller bu aileye eklenmeye devam ediyor" diyor. Artık pek çok ağ ürününün Mesh teknolojisine sahip olarak üretildiğinin altını çizen Dinçer, sorun çözmedeki başarı oranı ve kullanım rahatlığıyla 2022 yılında Mesh çözümlere talebin daha da artacağını belirtiyor.
"Ürün stoğumuzla rakiplerin bir adım önündeyiz"
2022 yılında kurumsal ağ projelerinde önemli ölçüde artış beklediklerini bildiren Dinçer, "Pandemi nedeniyle ertelenen, beklemeye alınan yatırımlar ve ağ projeleri oldu. Bu yıl bu yatırımların hayata geçeceğini ve ağ projelerinin sayısının ciddi oranda artacağını düşünüyoruz. Özellikle turizm sektöründe birçok otel renovasyona başladı; pek çok da yeni otel projesi var. Bu nedenle turizm sektörü, ağ projeleri açısından odak sektör olacak" diyor.
Küresel çip krizinin devam ettiğini ve pek çok markanın ürün tedariğinde sorun yaşadığını belirten Dinçer, "Kurumsal çözümler de dahil ürün stoğumuz hep kontrol altında. Türkiye'de de hem bireysel hem kurumsal ürünlerimizde stoklu çalışıyoruz" diyor. Özellikle kurumsal ağ projelerinde zamanlamanın önemli olduğunu, vaat edilen zamanda projenin tamamlanmasının kurumlar için gerekliliğinin farkında olduklarını söyleyen Dinçer, "Zaten zengin olan ürün grubumuzla ve her zaman yeterli stoğumuzla kurumlara ürün temininde sorun yaşatmadan, güçlü, güvenli ve zamanında tamamlanan projeler gerçekleştireceğiz" diyor.
Yüzde 20 büyüme hedefi
2021 yılında dolar bazında yüzde 23'lük büyüme gerçekleştirdiklerini, 2022 yılında ise yüzde 20 büyüme hedeflediklerini açıklayan Dinçer, kanal satışlarında kurumsal çözümlerin payını bu yıl yüzde 50'ye ulaştıracaklarını söylüyor. "Hem güçlü ürün ailemiz, hem artan stoğumuz hem de deneyimli çözüm ortağı ağımız ile kurumsal ağ projelerinde iddiamızı sürdürüyoruz" diyen Dinçer, 2022 yılını da lider kapatacaklarına inandıklarını belirtiyor.
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