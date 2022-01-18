2022'de Kurumsal Ağ Projeleri Artacak

Ağ (network) pazarının güçlü markası TP-Link, 2022 yılına ilişkin öngörülerini açıkladı. TP-Link yetkilileri, bu yıl WiFi 6 teknolojili ağ ürünlerine talebin yükseleceğini, ayrıca kurumsal ağ projelerinde belirgin bir artış olacağını tahmin ediyorlar.

2022'de Kurumsal Ağ Projeleri Artacak

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