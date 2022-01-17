Köpekbalıklarının İnsanlara Saldırması ve Ay Arasında Şaşırtan İlişki!

Ay döngüleri, tıpkı kurt adam efsaneleri ve astrolojiye çok meraklı insanlar için olduğu gibi, köpekbalıklarını da yakından ilgilendiriyor olabilir. Yeni araştırmalar, köpekbalığı saldırılarının ayın dolunaya daha yakın olan evrelerinde daha sık meydana geldiğini iddia ediyor.
Frontiers in Marine Science dergisinde, Louisiana Eyalet Üniversitesi ve Florida Üniversitesi biliminsanları, Florida Doğa Tarihi Müzesi'nin Uluslararası Köpekbalığı Saldırı Dosyasından köpekbalığı saldırılarına ilişkin 55 yıllık verileri inceledi. Bu inceleme sonucunda köpekbalığı saldırıları ile ayın evreleri arasında net bir ilişki olduğu görüldü; daha yüksek ay aydınlatması dönemlerinde daha fazla köpekbalığı saldırısı ve daha düşük aydınlatma dönemlerinde daha az saldırı meydana geliyor.
Ancak bu ilginç durumun nedeni tam olarak bilinmiyor. Ay ışığının denizi aydınlatarak avı daha görünür kılmasıyla ilgili olduğu düşünülebilecek olsa da araştırmacılar, başka faktörlerin rol oynadığından şüpheleniyor.
Bu diğer faktörler için iki olası aday, ayın okyanus gelgitleri üzerindeki yerçekimsel etkisi ve hatta belki de köpekbalıklarının ve diğer birçok canlının gezinmek için kullandığı elektromanyetik alanlar üzerindeki etkisi olabilir.
Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden bilimi doçenti ve araştırma yazarı Steve Midway yaptığı açıklamada "Bu artış köpekbalıklarının görmesi için geceleri daha fazla ışık olması ile ilgili değil. Çoğu köpekbalığı saldırısı gün ışığında gerçekleşir. Ancak, Ay, Dünya'ya ve okyanuslarına çok daha incelikli yollarla başka kuvvetler uygulayabilir - örneğin, gördüğümüz yerçekimi gelgitleri etkiler" dedi.
Araştırmacılar, Ay'ın evreleri ve köpekbalığı saldırıları arasındaki ilişkinin nedensel olmayabileceğini kabul etseler de, bağlantının daha fazla araştırmayı gerektirecek kadar güçlü olduğuna inanıyorlar.
Midway, "Sahip olduğumuz verilerin bolluğu, ortada bakmaya devam etmeye değer bir şey olduğunu gösteriyor" diye ekledi.
Köpekbalığı saldırılarının son derece nadir olduğunu da unutmamakta fayda var. Uluslararası Köpekbalığı Saldırı Dosyası, 2020'de dünya çapında 57 kışkırtılmamış köpekbalığı saldırısı ve 39 kışkırtılmış saldırı bildirdi ve doğruladı. O yıl köpekbalığıyla ilgili 13 ölüm vardı, ancak genellikle dünya çapında yılda sadece dört kışkırtma olmayan ölüm yaşanıyor. Ayrıca araştırmacılar, New York'ta bir insan tarafından ısırılma ihtimalinizin ABD'de bir köpekbalığı tarafından ısırılma ihtimalinden 100 kat daha fazla olduğuna da dikkat çekiyorlar.
Buna karşılık köpekbalıklarına yönelik insan saldırıları çok daha yaygın. Araştırmalar, insanların her yıl yaklaşık 100 milyon köpekbalığının ölümünden sorumlu olduğunu gösteriyor...
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