2030'daki Akıllı Telefonlar Neye Benzeyecek?

Şu sıralar geçtiğimiz 10 senede telefonların yaşadığı gelişmeleri özetleyen birçok yazıyı görmeniz mümkün. Peki, gelecek 10 senede bizleri neler bekliyor olabilir?
USB portlarından, katlanabilir telefonlara ve 5G'ye 2010'lardaki gelişmeleri, özellikle 2019'dakileri göz önünde bulundurarak 2030'da nereye doğru gideceğimizi tahmin etmeye çalıştık.
Tahminlerimizin doğru çıkmaması elbette muhtemel, birkaç gün sonra çıkacak bir teknolojinin her şeyin yönünü değiştirebildiği bir dünyadayız. Ancak bildiğimiz, telefonların evrimleşeceği ve kullanıcıların gözüne girebilmek için yepyeni, gösterişli şeyler sunacağı.
Katlanan Telefonların Geleceği
2019'da Samsung Galaxy Fold, Motorola Razr 2019 gibi telefonlarla herkesin ilgisini çeken katlanan telefonlar, yeni modellerin piyasaya sürülmesiyle daha da popüler bir hale gelecek. 2029'da hala katlanan telefonlardan bahsedecek miyiz? Eğer önümüzdeki senelerde çıkacak katlanan telefonların fiyatı uygun olursa ve en önemlisi, vazgeçilmez bazı işlevler katlanan telefonlara has olursa, 10 sene sonra hala katlanan telefonları konuşuyor olabiliriz.
5G ve 6G Popüler Olacak mı?
5G bazı ülkelerde satışa sunulmuş durumda, ancak yaygınlaşmasının ne kadar zaman alacağını bilmiyoruz. 4G'nin yeterince hızlı olduğu yerlerde 5G'nin getireceği ek hız, açıkçası birçok kullanıcı için anlam taşımıyor. Ancak ilerleyen senelerde 5G telefonların artmasıyla 5G telefon almak, daha "normal" bir hale gelebilir.
2020'lerin sonlarına doğru 6G'nin adını duymaya başlayabiliriz (gerçi Donald Trump şimdiden 6G'yi istiyor). Ancak öncelikle ne kadar kullanıcının 5G'ye geçtiğini ve daha hızlısına ihtiyacımız olup olmadığını görmemiz gerekecek.
Ön Kameraların Geleceği
Bugünkü telefonların ayırt edici özelliklerinin başında "çentik" şekli ve boyutu geliyor. Ön kamera, bazı telefonlarda damla şekilli bir çentiğin içinde, bazılarında ise bir deliğin içinde bulunuyor.
Ancak gelecekte bunların hiçbiri olmayabilir - ön kameralar, zamanla ekranın altında saklanabilir. Oppo, böyle bir teknolojiyi bir süre önce gösterdi. Diğer üreticiler ise aynı şey üzerinde çalışıyorlar.
Portsuz Bir Dünya
3,5mm kulaklık girişini birçok telefon terk ediyor. 2030 itibariyle geleneksel kulaklık girişi, muhtemelen tarihe karışmış olacak. Kablosuz kulaklıkların kullanımının artması, Bluetooth teknolojisinde yapılacak geliştirmeler, kablolu kulaklıkların geride kalmasına yol açabilir.
USB portunun geleceği ise daha belirsiz. Portu olmayan, sadece kablosuz şarjı destekleyen telefon prototiplerini aslında gördük.
Kablosuz şarj yıllar içinde muhtemelen daha popüler hale gelecek ve hızlanacak. Böylece portlar giderek daha gereksiz bir hale gelecek. Yani 2030'da portsuz akıllı telefonlar, yeni bir standart haline gelebilir.
Daha Fazla Arka Kamera mı?
Bugünkü telefonlar hiç olmadığı kadar çok kameraya sahipler. Ancak yakında yeni lens ekleyerek hiçbir şey kazanmayacağımız bir noktaya ulaşacağız. Bu yüzden yakın gelecekte daha çok megapiksel sayısını konuşabiliriz.
Ancak 10 sene sonra megapikseli tamamen rafa kaldırabiliriz. İnsan gözü belirli bir çözünürlükten (bilim adamlarına göre 576MP'den) yüksek görüntülere ihtiyaç duymadığından megapiksel sayısını artırmanın anlamı, giderek azalacaktır. Yine de firmaların 576MP'e ulaştıklarını güçlü bir biçimde seslendirdiklerini görmek, şaşırtıcı olmayacak.
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