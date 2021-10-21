21. yüzyılın en iyi 100 dizisi: 43 ülkeden uzmanlar seçti

43 ülkeden 206 uzman, 21. yüzyılın en iyi 100 dizisini seçti. Eleştirmen, akademisyen, gazeteci ve TV uzmanlarının yer aldığı isimlerin oyladığı dizilerde birinci sırada The Wire dizisi yer aldı.

43 ülkeden uzmanların seçtiği 21. yüzyılın en iyi 100 dizisi

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