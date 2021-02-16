24 inçlik Philips 242B1G: Performans ve Üretkenliği Bir Arada Sunuyor

Philips monitörlerinin B Ürün grubundan çevre dostu bu monitör, kullanım kolaylığı ve görsel rahatlığa ek olarak (Full HD IPS paneli sıradışı renk doğruluğu ve geniş görüntüleme açıları sağlıyor) yeni bir güç tasarruf düzeyi de sağlıyor ve çevreye saygı duyarken bir yandan da her gün zirvede bir performans sunuyor.