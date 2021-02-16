24 inçlik Philips 242B1G: Performans ve Üretkenliği Bir Arada Sunuyor

Philips 242B1G, bu modeli karmaşık kurulumlar için bile mükemmel kılan, süper enerji verimli bir tasarım sayesinde büyük enerji tasarrufları sağlıyor. Daha spesifik olarak, güç verimli özellikleri büyük ölçüde daha az enerji tüketirken parlaklığı ve rengi koruyan yeni bir LED arka aydınlatma teknolojisi kullanıyor. Ayrıca monitör PowerSensor, LightSensor ve 0 vatlık hard power düğmesi gibi bir dizi güç tasarruf teknolojileri ile de donatıldı.
PowerSensor, zararsız kızıl ötesi sinyaller ile kullanıcının orada bulunup bulunmadığını tespit ederek monitörün parlaklığını otomatik olarak ona göre azaltır ve böylece %80'e kadar enerji maliyeti tasarrufu sağlar. LightSensor teknolojisi, ortamdaki ışığın yoğunluğunu ölçer ve ekran parlaklığını ona göre ayarlar. Bu monitörü, kullanıcının karbon ayak izinin azaltılması konusunda özellikle etkili kılan bir başka özellik de, Zero Power düğmesidir. 0 vatlık düğmenin kapatılması ile, kullanıcılar monitörlerini AC gücünden tamamen kesebilirler ve böylece sıfır güç tüketimi sağlanır. Üstelik hepsi bu kadar da değil...
İçi de dışı da çevre dostu
Çevreye gerçekten duyarlı kullanıcılar, karbon ayak izlerini etkili bir biçimde azaltmak ve döngüsel tüketimi teşvik etmek için çevre dostu ve sürdürülebilir malzemeler talep ederler. İşte bu model, onlar için ideal bir seçim. %85 oranında tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastiklerden oluşan ve TCO Certified Edge'e sahip Philips 242B1G, çevre verilen etkiyi en aza indirmek için cıva, halojen ve PVC/BFR gibi zararlı maddelerden tamamen arındırılmış. Ayrıca tüm ambalaj malzemeleri hem %100 geri dönüştürülmüş, hem de %100 geri dönüştürülebilir ve ekran, EnergyStar 8.0, EPEAT1 ve RoHS gibi büyük uluslararası standartları karşılıyor.
Rahat görsel deneyim
Philips 242B1G yüksek üretkenlik ihtiyaçlarını yerine getiriyor. Güzel renkler ve keskin görüntüler için Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlüğe sahip bir IPS paneline sahip. Bu da modeli, %102 sRGB gam kapsamı sayesinde, fotoğraf düzenlemeden internet taramasına ve renk doğruluğu ve tutarlı bir parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalara kadar pek çok görev için mükemmel kılıyor. IPS ekranları ayrıca 178/178 derecelik geniş görüntüleme açılarını da mümkün kılarlar, bu da tek bir ekran üzerinde takım halinde çalışırken özellikle faydalıdır. 242B1G modelinin de 75 Hz yenileme hızı, 60 Hz'lik sıradan ofis ekranlarından %25 daha fazlası anlamına geliyor. Bu da ekranda hareketli nesneler varken daha akıcı bir aksiyon demek. Philips 242B1G ayrıca bir USB hub'ı ile de donatıldı, ayrıca biri akıllı telefonların ve benzer cihazların hızlı şarjını destekleyen dört USB 3.2 portuna da sahip.
Kullanıcı rahatlığı için, özellikle de monitörün başında saatler geçirenler için ise, bu modelde gözlerdeki yorgunluğu en aza indirmek için göz rahatlatıcı üç özellik bulunuyor. LowBlueModu zararlı kısa dalga boyundaki mavi ışığı azaltıyor, FlickerFree parlaklığı düzenleyip daha rahat bir izleme için titreşimi azaltıyor. EasyRead ise kağıt gibi bir okuma deneyimi için sunulanları tamamlıyor.
Philips'in 242B1G monitörü, 253 USD tavsiye edilen perakende fiyatından Şubat ayından itibaren piyasada bulanabilecek.
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