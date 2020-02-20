2500 TL Altı En İyi Telefonlar

Telefonlar, uzun bir süredir insan hayatının önemli bir parçası. Temel amacı iletişim olan bu küçük cihazların faydaları teknolojideki büyük gelişim sayesinde yalnızca görsel ve sesli iletişimi sağlamakla kısıtlı değil. Bankacılık işlemlerinden alışverişlere, öğrenim faaliyetlerinden anı kaydetmeye kadar sundukları birçok farklı avantaj ile telefonlar insan hayatını kolaylaştırıyor. Telefonunuz aynı zamanda kameranız, hesap makineniz, kütüphaneniz veya haritalarınızdır. Artık bunlar gibi çok sayıda farklı eşya ve cihazı taşımak yerine sadece telefonlar kullanılıyor. Bu nedenle de telefonlarınızın üzerine düşen sorumluluk artıyor. Telefon modellerindeki özelliklerin de bu sebeple önemi artıyor. Sizi zor durumda bırakmayan ve istediğiniz işlemleri kolaylıkla yapabilen telefonlara sahip olmanız büyük avantaj sağlıyor. Telefonlardaki özellikler ve kapasiteleri artınca da modellerin fiyatlarında bir artış oluyor. Hem bütçenizi aşmayan hem de sunduğu performans ile sizleri memnun edebilen fiyat performans telefon modelleri piyasada mevcuttur. Bu uygun fiyatlı ve yüksek verimli modeller arasından karar verirken sizin için önem taşıyan özellikleri ve beklentilerinizi göz önünde bulundurabilirsiniz.
Samsung Galaxy A9
Samsung'un 2500 TL altı telefonları arasından dikkat çeken bir model olan A9, uygun fiyatın yanı sıra sahip olduğu özellikler ile de kullanıcıları memnun etmeyi başarıyor. Dünyanın ilk dört arka kameralı telefonu olan Samsung Galaxy A9, 24 megapiksellik ana kamera, 8 megapiksellik 120 derece ultra geniş açı kamerası, tele kamera ve canlı odak kamerası bulunduruyor. Sahip olduğu 4 kamera hem fotoğraf hem de video kalitesini en maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
Yüksek hassasiyetli 6 gb ram kapasitesine ve güçlü bir mobil octa-core işlemciye ev sahipliği yapıyor. Hızlı şarj özelliği ve yüz tanıma sistemi de A9'un hayat kolaylaştıran özelliklerinden birkaçı. Mavi, pembe ve siyah gibi 3 farklı renk seçeneği ile sunulan model farklı zevklere hitap ediyor.
Honor 8x
Fiyat performans telefon tavsiyeleri arasında dikkat çeken bir diğer telefon da Honor markasının %91 ekran-kasa oranı ile neredeyse çerçevesiz 6.5 inç FullView ekran özelliğine sahip olan 8x modelidir. Zengin renk ve geniş ekran ile film ve video deneyimi üst düzeyde yaşanır. Sahip olduğu göz konforu modu ile de mavi ışığın yarattığı radyasyon etkisi azaltılır. Yüksek grafik ve işlemci performansı bulunduran model, nitelikli kamera özellikleri ve güçlü bataryası ile de avantajlar sunuyor. Tüm bu özelliklere aynalı tasarımın şıklığı da eklenince tercih edilen modeller arasında giriyor.
Oppo A9
Son günlerde popüler bir marka olan Oppo'nun A9 modeli 2500 TL telefon bandında tercih edilen modeller arasında geliyor. Model, tek bir telefonda 5 farklı kamera özelliği sunuyor. 48 MP ana kamera ile yüksek çözünürlüklü resimler çekebilir, ultra geniş arka lens ile panoramik görüntüler elde edebilir, arka ve ön lenslerle farklı sanatsal portre ve yapay zeka güzelleştirme teknolojilerini kullanabilirsiniz. Dolby Atmos ve ikili stereo hoparlörler sayesinde zengin ses ambiyansı elde edebilirsiniz. 8 GB'lık tam özelliğinin yanında çalışan SnapDragon 665 ile hem daha hızlı performans elde edebilir hem de güç tüketimini azaltabilirsiniz.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
64 MP dörtlü ultra çözünürlüklü kamera ile fotoğraflarda her detayı yakalayabilmenizi sağlayan model, 20 MP'lik de ön kameraya sahiptir. Helio G90T işlemcisi ile yüksek performans ve yüksek kare hızı sağlar. Hızlı şarj özelliği ile 2 saatte tam şarj olur. Tam şarj ile 10 saate kadar oyun süresini sağlar. Anten sinyal alımı için boşluk bırakan yapısı, WiFi sinyallerinin el tarafından engellenmesini önler. Soğutucu teknolojisine sahip olması, oyun performansını arttırır. Tüm bu özelliklerin yanı sıra inci beyazı, mint yeşili, mineral grisi ve koyu gri renk seçenekleri ile de farklı zevklere hitap etmeyi başarır.
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