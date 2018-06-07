28 Saatlik Pil Ömürlü Laptop İddiası!
Intel, yeni ekran teknolojisinin dizüstü bilgisayarlar için 28 saatlik pil ömrünün anahtarı olduğunu iddia ediyor!
Intel, Computex 2018'de birçok ciddi yenilik getiren yeni işlemci de dahil olmak üzere pek çok yenilik tanıttı - ancak her şey performansla ilgili değil ve güç verimliliği açısından da şirket, büyük iddialarda ve açıklamalarda bulundu. Intel, yeni laptoplarında 28 saat pil ömrü olacağını iddia etti.
Bu kesinlikle cesur bir iddia, ancak Intel, Sharp ve Innolux tarafından üretilen 1W panelinde yer alan, ortaklaşa tasarlanmış Low Power Display Teknolojisinin, LCD güç tüketim seviyelerini yarı yarıya azaltabileceğini düşünüyor.
Bu, beklenmedik bir şekilde, bir dizüstü bilgisayardaki en fazla gücü azaltan bir bileşen olduğundan, bu, notebooklar için bazı önemli pil verimliliği artışları gerçekleştirebilir.
Bunlara rağmen burada dikkat etmek gereken bazı noktalar da var. İlk olarak, teknoloji yalnızca Intel'in GPU'larıyla çalışacak, bu yüzden Nvidia veya AMD çiplerini kullanan dizüstü bilgisayarlar için geçerli değil.
Ve bu noktada 28 saate varan pil ömrü (video oynatma süresü) bir tahmin ve Intel şu anda tam olarak bu noktaya ulaşmış değil. Firma, bu noktaya ortaklarıyla olan işbirliği ile oluşturacağı yaratıcı teknolojilerle, zamanla ulaşacağını düşünüyor.
H. Hüseyin Öztürk
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