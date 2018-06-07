28 Saatlik Pil Ömürlü Laptop İddiası!

Intel, yeni ekran teknolojisinin dizüstü bilgisayarlar için 28 saatlik pil ömrünün anahtarı olduğunu iddia ediyor!

28 saatlik pil ömürlü laptop iddiası!

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