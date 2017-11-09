280 Milyon Dolarlık Ethereum'u Dondurdu
Küçük bir kod hatası, 280 milyon dolarlık dijital paranın başına büyük bir iş açtı!
Şifreli paralar sadece değer olarak değil, güvenilirlik olarak da henüz istikrarlı değiller. Sanal para birimi Ethereum'un yaşadığı ciddi bir sorun, bunun bir ispatı oldu.
Parity hizmetindeki multi-sig cüzdanları (birden fazla imzaya ihtiyaç duyan kurumlar için tasarlanmış, çok imzalı cüzdanlar) etkileyen bir sorun, 280 milyon dolar değerindeki sanal para biriminin donmasıyla sonuçlandı. Sorunun nedeni ise multi-sig cüzdanlar için yayınlanan Parity cüzdanın yeni sürümündeki bir güvenlik açığı.
Bu açığın ismi açıklanmayan bir Ethereum geliştiricisinin 6 Kasım 2017 tarihinde yaptığı "hata" sonucunda tetiklendiği söyleniyor.
Parity, yaptığı "kritik güvenlik uyarısında" yaşananları şöyle açıkladı: "Sorunun 6 Kasım 2017'de yanlışlıkla tetiklendiği, sonrasında bir kullanıcının kütüphane kodlarını sildiği ve mantık kütüphane içerisinde bulunduğu için multi-sig kontratların kullanılmaz hale geldiği anlaşılıyor."
Bunun neticesinde etkilenen multi-sig cüzdanlardan para çekilemiyor. Parity, durumu incelediğini ve "kısa zamanda" bilgi paylaşımında bulunacağını söylüyor. Firma iyi bir çözüm bulsa dahi bu tür kazalar, Ethereum'un itibarını zedeliyor.
Zeynel A. Öztürk
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