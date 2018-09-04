3 Arka 2 Ön Kamera ile LG V40 ThinQ İlgiyi Topladı
LG'nin henüz tanıtılmayan V40 ThinQ'iyle ilgili teknik özellikler sızdı!
IFA Berlin'de LG'nin en çok merak edilen ürünlerinden biri olan V40 ThinQ hakkında söylentiler var. Henüz sunulmamasına rağmen, yeni sızıntının piyasaya sürülecek cihazın özelliklerine ışık tutuyor ve bununla kalmayıp tüketicilere ne zaman ulaşacağına dair iyi bir fikir de veriyor.
Haberde, henüz sunumu yapılmamış cihaza dair bilgilerin, teknik özelliklerin açıklandığı belgeden geldiği bildirildi. Bu da doğrudan doğruya içerden birinin bu belgeleri sızdırdığına işaret ediyor.
Belki de telefonun en ilgi çekici kısmı ikisi önde, üçü arkada toplamda beş kamera ile geleceği iddiası. Arka kameralar 12MP f / 1.5, 16MP f / 1.9 ve 12MP f / 2.4 sensör ve lenslerden oluşuyor. Öne bakan kameraların ise 8MP ve 5MP olacağı söyleniyor.
Beklenebileceği gibi LG, V40 ThinQ üzerinde beş yıldızlı bir ses deneyimi sunmaya odaklanıyor. Bir kez daha Quad DAC kullanıyor ve ilk kez G7 ThinQ'da piyasaya sürdüğü Boombox Hoparlör teknolojisine de sahip. Telefonun büyük bir 6.4 inçlik P-OLED ekranı, Qualcomm'un Snapdragon 845 işlemcisi, 6GB RAM'i olacak ve 64GB veya 128GB dahili depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Pili ise 3300 mAh olarak belirlenmiş durumda.
Söylentiler doğru ise piyasaya sürüldüğünde kamera özellikleriyle tüm ışığı üzerine çekecek telefon hakkında henüz LG'den resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle şüpheci olmakta da fayda var. Umarız ki LG kısa bir süre içinde telefonla ilgili resmi bir açıklama yapacak.
Yavuz Alp Şimşek
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