3 Arka 2 Ön Kamera ile LG V40 ThinQ İlgiyi Topladı

LG'nin henüz tanıtılmayan V40 ThinQ'iyle ilgili teknik özellikler sızdı!

3 Arka 2 Ön Kamera ile LG V40 ThinQ İlgiyi Topladı

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