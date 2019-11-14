3 Farklı Galaxy S11 Modeli Geliyor!

Galaxy S11 serisi hakkında bilgiler, yavaşça gelmeye devam ediyor ve cihazın hayalimizde daha net bir görüntüye bürünmesini sağlıyor. Sıznıtı hesabı @evleaks'e göre Galaxy S11 serisi, üç modelden oluşacak.
İddiaya göre Galaxy S11 serisinin en uygun fiyatlısı olan Galaxy S11e, düz ekrandan kavisli ekrana geçecek. Galaxy S11 ise 6,2 inç veya 6,4 inç ekranla gelecek, diğer iki model 6,7 inç ve 6,9 inç ekranlara sahip olacak. Galaxy S11'in daha uzun bir ekrana sahip olması, ihtimaller arasında. Kaynağa göre en büyük Galaxy S11 modeli olan Galaxy S11 Plus, standart olarak 5G bağlantı desteğiyle gelecek. Galaxy S11 ve S11e'nin 4G ve 5G modelleri olacak.
Bu arada Galaxy S11 serisinin 108MP ISOCELL Bright HMX kamera sensörüyle gelebileceğini duymuştuk.
Aynı kaynağa göre Galaxy S11 serisi, şubat ayının ortasında veya sonlarına doğru tanıtılacak. Galaxy S10 bu sene aynı günlerde tanıtıldığından, burada bir sürpriz yok. tanıtım şubatın üçüncü haftasında yapılırsa, 18 Şubat'ta gerçekleşme ihtimali var.
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