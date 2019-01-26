3. Nesil Ryzen CPU Benchmark'ları Göründü!
AMD'denin 12 çekirdek ve 24 thread'li 3'üncü nesil Ryzen CPU'su UserBenchmark'ta göründü.
- Ercan Uğurlu
AMD, kısa bir süre önce CES 2019'da önemli duyurularda bulundu ve bunlardan biri de 3'üncü nesil Ryzen işlemcilerine yönelikti hatırlarsanız. Dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayarlar için 3'üncü nesil Ryzen CPU'lardan bahseden AMD, en üst modeliyle 8 çekirdekli, 16 thread'li ve PCIe 4.0 destekli, bir işlemciden bahsetmişti. Ancak şimdi daha güçlüsü ortaya çıktı! Bir Twitter kullanıcısı TUM_APISAK tarafından ortaya çıkartılan bu 3'üncü nesil AMD Ryzen işlemcisi, tam 12 çekirdek ve 24 thread sahibi!
Ortaya çıkan bu işlemci, 3.4 GHz taban frekansıyla dkkat çekerken, tepe noktada 3.6 GHz'e ulaşabiliyor gibi görünüyor. AMD'nin AM4 soketlerine uyacak olan işlemci, 2D3212BGMCWH2_37/34_N tasarımını gözetiyor. En azından TUM_APISAK'ın paylaşımına bu şekilde yansımış.
UserBenchmark'ta kriter sonuçları için i9-7920X (12 çekirdekli 140W TDP) ve i9-9900K (8 çekirdekli, 95W TDP) referansıyla sıralanan yeni Ryzen, bu 2 işlemciyle oldukça yakın sonuçlar gösteriyor. Elbette bu şimdilik bir sızıntı, herhangi bir resmi açıklama yok. Bakalım önümüzdeki günlerde bu 12 çekirdekli / 24 thread'li 3. Nesil Ryzen işlemci hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkacak mı?
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