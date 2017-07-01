3 Taraftan da Çerçevesiz Monitörler Geliyor!
AOC "3 taraftan da çerçevesiz" bir tasarıma sahip yeni iş monitörleri serisini piyasaya çıkartıyor.
AOC, yeni 90 Serisi ile, Pro ürün grubunda beş yeni monitörü piyasaya çıkartıyor. 24 ila 27 inç ölçü aralığında değişen ve geniş renk gamına sahip gelişmiş IPS panelleri ile donatılmış bu monitörler, şirketler ve yüksek beklentili tüketiciler düşünülerek hazırlandı. Kullanıcılar, akıcı çoklu monitör kurulumları için monitörlerin şık ve 3 taraftan da çerçevesiz tasarımını sevecekler. AOC'nin gözleri koruyan özellikleri uzun saatler boyunca çalışan kullanıcıların duyabileceği rahatsızlığı azaltıyor ve monitörlerin yüksek enerji verimliliği de maliyetleri ve kullanıcıların karbon ayak izini azaltmaya yardımcı oluyor. Bu yeni modellerin üç tanesinde ergonomik ve kolayca takılabilen bir ayak da bulunuyor.
Şık ve işlevsel tasarım
AOC iş monitörleri portföyüne yeni katılan beş üye, iki farklı büyüklüğe sahip: 24 inçlik I2490VXQ ile I2490PXQU ve 27 inçlik I2790VQ, I2790PQU, bir de Q2790PQU. 3 taraftan çerçevesiz bir tasarıma sahip bu monitörler, ayak ve alt çerçeve üzerindeki zarif, metalik gri yüzey sayesinde kullanıcıların masa üstlerine ferahlık katıyor. Yanlardaki neredeyse görünmez çerçeveler sayesinde, bu monitörler akıcı, çok monitörlü kurulumlar için mükemmel bir tercih. Bu monitörlerin yan yana iki tanesi ya da hatta daha fazlası masa üstündeki alanda büyük bir artış sağlayabilir. Bu durum da, sonuç olarak üretkenliğin artmasına yardımcı olabilir. Uygun fiyatlara sahip olan I2490VXQ ve I2790VQ, sade bir ayakla donatılmış olarak sunuluyor. I2490PXQU, I2790PQU ve Q2790PQU modelleri ise tornavida olmadan, kolayca çıkarılabilen ergonomik olarak ayarlanabilir bir ayağa sahip. 130 mm yükseklik ayarı, -5°/+25° eğme, 165°/+165° sağa sola dönme ve 90° rotasyon (pivot) gibi bir dizi seçenek ise her kullanıcının kendi gereksinimlerine uyan yüksek bir çalışma rahatlığı sağlıyor.
Farklı kaynaklardan mükemmel görüntüler
90 Serisi'nin bütün modelleri geniş görüntüleme açıları ve yüksek renk doğruluğu için gelişmiş IPS panelleri kullanıyor. sRGB renk gamının %100'ünü ve NTSC renk gamının %90'ını kapsayan bir renk alanı ile, bu monitörler her görüntüleme açısında (178°'ye kadar) doğru renkler sunuyor. Serinin önde gelen modeli Q2790PQU, bir seferde dört adet 720p video yürütebilen QHD paneline (2560 x 1440 piksel) sahip. Diğer dört model de Full HD paneller ile (1920 x 1080 piksel) donatıldı.
DisplayPort, HDMI ve VGA gibi çeşitli giriş seçenekleri sayesinde çeşitli görüntü kaynaklarını bağlayarak yüksek kaliteli panel üzerinde farklı görsel içerik türlerinin keyfini çıkarmak mümkün. Dahili hoparlörler de harici hoparlörler ve kablolar olmadan ses veriyor, böylece masanın üzerindeki yayıntı azalıyor. Ayrıca PQU/PXQU modellerinde PC2nin kendisine ulaşabilmek için masanın altına girmeden çevre birimlerini hızlı ve kolayca bağlayabilmeniz için bir de USB 3.0 aygıtı bulunuyor.
Gözlerle ve çevreyle dost
Monitörün başında uzun saatler geçiren ofis ya da ev kullanıcıları için 90 Serisi'nde zararlı kısa dalga boyundaki mavi ışığı azaltan Düşük Mavi Işık (Low Blue Light) modu bulunuyor. Üstelik Flicker-Free özelliği, monitörün parlaklığını Sinyal Genişlik Modülasyonu (Pulse Width Modulation - PWM) yerine doğrudan akım (direct current- DC) sistemi ile ayarlayarak gözlerdeki yorgunluğu ve rahatsızlığı azaltıyor.
Bu yeni monitörlerin ne kadar çevre dostu olduğu Energy Star, EPEAT ve TCO gibi pek çok enerji verimliliği sertifikası ile de kanıtlandı. Dahası E-saver yazılım özelliği, ekranın kullanıcı uzaklaştığında daha düşük bir güç profiline geçmesini sağlıyor. Eco modu ise ekran ayarlarını farklı içerik türlerine göre uyarlayarak (metin, internet, oyun, film, spor) enerji tüketimini en aza indiriyor. Kolaylık sağlayan diğer yazılım temelli özellikler arasında ise masa üstlerini farklı pencerelere kolayca bölmeyisağlayan AOC Screen+ ve fare ile OSD ayarlarına erişimi sağlayan i-Menu bulunuyor.
Teknik özellikler
|
Model
|
I2490VXQ
|
I2790VQ
|
I2490PXQU
|
I2790PQU
|
Q2790PQU
|
Ölçü ve panel
|
23.8¨ IPS
|
27¨ IPS
|
23.8¨ IPS
|
27¨ IPS
|
27¨ IPS
|
Çözünürlük
|
1920 x 1080
|
1920 x 1080
|
1920 x 1080
|
1920 x 1080
|
2560 x 1440
|
Giriş/Çıkış
|
VGA, HDMI, DisplayPort
|
VGA, HDMI, DisplayPort
|
VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.0
|
VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.0
|
VGA, 2 x HDMI, DisplayPort, USB 3.0
|
Avrupa Lansmanı
|
Temmuz 2017
|
Temmuz 2017
|
Temmuz 2017
|
Temmuz 2017
|
Eylül 2017
|
Üretici Tarafından Tavsiye Edilen Fiyat
|
159 USD
|
229 USD
|
179 USD
|
249 USD
|
359 USD
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