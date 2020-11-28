3 Yeni Redmi Telefon Tanıtıldı: İşte Redmi Note 9 Pro 5G ve Diğerleri

Xiaomi, Redmi markası altında piyasaya sürdüğü akıllı telefonları ile, güçlü donanımı uygun fiyat etiketleri ile sunmayı başaran bir şirket. Yeni tanıtılan 3 yeni Redmi telefon da, bu anlayışı devam ettiriyor; hatta bir adım daha ileri taşıyor. Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9 5G ve Redmi Note 9 4G, resmi olarak tanıtıldı.
Redmi Note 9 Pro 5G
3 yeni Redmi telefonun yıldızı, hiç kuşkusuz Redmi Note 9 Pro 5G. Redmi serisinin 5G'li ilk telefonu olan Redmi Note 9 Pro 5G'nin kalbinde Snapdragon 750G bulunuyor. Telefon, piyasaya 3 farklı konfigürasyon ile sunuluyor: 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı.
6.67 inç'lik ekran, 120Hz tazeleme oranı sunuyor. Ekranın üst kısmında, küçük bir kamera deliği dikkat çekiyor. Bu deliğin altına yerleştirilen kamera, 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. Arkada ise, 4 kameradan oluşan bir sistem bulunuyor: 108 megapiksellik ana kamera, 13 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro kamerası ve 2 megapiksellik derinlik kamerası.
Telefonun 4.820mAh kapasiteli bataryası, 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Redmi Note 9 Pro 5G, IP53 su geçirmezlik sertifikasına da sahip
Redmi Note 9 5G
Redmi Note 9 5G de, adından anlaşılabileceği gibi 5G desteğine sahip. Telefonun işlemcisi MediaTek'in Dimensity 800U'su. Bu işlemci, yine 3 farklı konfigürasyon ile destekleniyor: 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı, 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanı.
6.53 inç'lik ekran, 60Hz tazeleme oranına sahip; yani bu kez 120Hz söz konusu değil. Ön kamera 13 megapiksel çözünürlük ile gelirken, arkada 48 + 8 + 2 megapiksellik 3 kamera bulunuyor. Telefonun bataryası 5.000mAh kapasiteye sahip ve 18W hızlı şarjı destekliyor.
Redmi Note 9 4G
Serinin üçüncü ve son modeli olan Redmi Note 9 4G, 5G desteği sunmayan tek model. Ekran açısından, 5G'li modelinden hiç farklı değil. Ancak telefonun kalbinde bu kez Snapdragon 662 işlemciyi görüyoruz. 4, 6 ve 8GB olmak üzere 3 farklı RAM seçeneği sunulurken, dahili depolama alanı seçenekleri yine 64 ve 128GB olarak belirlenmiş.
Öndeki selfie kamerası 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Arkada ise yine arkada 48 + 8 + 2 megapiksellik 3 kamera bulunuyor.
Telefonun bataryası 6.000mAh kapasiteye sahip; 18W hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor.
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