Bitcoin'in Büyük Düşüşü, Gelecek Hakkında Neler Söylüyor?

Bitcoin değişken yapısıyla biliniyor ve bu yüzden bu haberin çok büyük bir sürpriz olduğunu söylenemez. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmasına çok yakınken, yaklaşık 3.000 dolar değer kaybetti. 24 Kasım tarihinde kripto para birimi 19.300 dolar üzerinde zirve yaptı ve 25 Kasım tarihinde sert bir inişe geçene kadar da bu değer civarında kalmayı başardı.
Geçtiğimiz günlerde ise, görmeye alışkın olduğumuz hızlarda düşüşe geçti ancak 26 Kasım tarihinde düşüşü hızlanarak yaklaşık 1.100 dolar değer kaybetti. Bu şokun ardından fiyat düşüşü bir süre daha devam etti. Her ne kadar bu fiyat düşüşü yedi günlük zaman diliminde kötü gözükse de, aylık duruma bakıldığında Kasım'ın ilk iki haftasına göre halen daha değerli olduğu görülüyor ve tekrar yükselişe geçmesi mümkün.
CNBC ile konuşan, büyük bir kripto satıcısı olan Nexo'nun yönetim ortağı ve ortak kurucusu Antoni Trenchev, uzun dönemde Bitcoin'in yükselişini bozacak bir durum görmediğini ancak bunun anlamının yolda düşüşler yaşanmayacağı olmadığını söylüyor. Örnek olarak Mart ayını gösteren Trenchev, Bitcoin'in Koronavirüs salgını piyasa paniği sırasında bir günde %40 düştüğünü hatırlatarak %20-30'luk düşüşlerin beklenebileceğini söylüyor. Ayrıca 2020 yılında %160'lık kazanç görüldüğünü de belirtiyor.
Bitcoin'in kayıtlı en yüksek fiyatı Aralık 2017 tarihinde ulaştığı 19.783 dolardı ve daha sonra bu fiyat ciddi bir düşüş ile 3.122 dolara kadar gerilemişti. Bu ay 5 Kasım'da 15.000 dolara, 19 Kasımda 18.000 dolara ve son olarak da 24 Kasım'da 19.000 dolara ulaştı. Eğer bir süredir Bitcoin'i takip ediyorsanız, bu fiyat düşüşünün sadece ufak bir gerileme mi olduğunun yoksa daha büyük bir fiyat düşüşünün başlangıcı mı olduğunun yakın zamanda ortaya çıkacağını biliyorsunuzdur.
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