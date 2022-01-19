30 Yıllık Uygulama, Windows 11 İçin Küllerinden Doğdu ve Geri Döndü!

Sabit diskteki dosya ve dizinleri yönetmek için son derece basit ve geleneksel bir yöntem kullanan dosya yöneticisi uygulaması Windows Dosya Yöneticisi (Windows File Manager), artık Windows 10 ve 11'de kullanılabilecek. İsteyenler, Windows Gezgini yerine bu uygulamayı kullanmayı tercih edebilecekler.
Dosya yöneticisi ilk olarak 1990 yılında Windows 3.0 ile birlikte hayatımıza girmişti ve Windows işletim sistemi ile çalışırken dosya ve klasör oluşturmak, kopyalamak, taşımak veya silmek için kullanılabilen tek yöntemdi. Windows 95 ile birlikte, 1999 yılında emekli oldu ve yerini Windows Gezgini uygulamasına bıraktı.
Dosya gezginini Windows 10 ve Windows 11 altında denemek isteyen kullanıcılar programı Microsoft Store'dan indirebilirler.
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