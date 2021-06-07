300 bin TL altı sıfır kilometre araçlar: Yalnızca 217 model kaldı

Cardata verilerine göre Haziran 2021 itibariyle piyasada sıfır otomobiller arasında 300 bin TL'ye kadar sadece 217 model kaldı. Fiyatlardaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor.